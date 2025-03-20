Доброго времени! После обновления до 7.2 заметил, что при запуске браузера слева панель загрузок, или закладок может оказаться в состоянии открытом, хотя браузер я закрывал без этих активных панелей. И так не при каждом запуске браузера, - через раз или два, иногда через пять запусков всё повторяется.