Исчезающие выпадающие списки на панели закладок
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После любого действия. На панели закладок.
К примеру перетаскивание элемента. То после действия дроп список закроется ну и все с начала.
Можно при перетаскивании и удалении не закрывать дроп список? Удобнее же будет при сортировке и чистке вкладок.
Так же если перенести вкладку с этой панели в папку на этой же панели то перенесенная вкладка будет в папке первой.
В эту же тему. Более выразительная индикация при перетаскивании в папку. А то оно просто чуть подсвечивает темным. Хоть бы стрелочку какую снизу папки добавили что ли.
Не возможно из папки на этой панели вытащить папку на обратно на панель.
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@ZeoNish По мне, так зачем эту панель закладок мучить? Она для быстрого доступа. А вот пересортировать всё можно и гораздо удобнее или в боковой панели, или в менеджере закладок.
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@Shpankov Ну я бы так не сказал. Когда у вас папки в линию и все умеют выпадать то куда проще делать сортировку чем когда у вас древовидная структура папок.
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FoxWMulder
@ZeoNish said in Исчезающие выпадающие списки на панели закладок:
Можно при перетаскивании и удалении не закрывать дроп список? Удобнее же будет при сортировке и чистке вкладок.
даже не знал что там можно сортировать их. ну да, не удобно что оно закрывается при таком подходе.
А вот пересортировать всё можно и гораздо удобнее или в боковой панели, или в менеджере закладок.
с обоими мнениями согласен)
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FoxWMulder
но раз тут зашла тема про менеджер закладок и про боковую панель... если в них надо перетащить закладку/папку из конца списка в начало, то вешайся. список прокручивается очень медленно и неохотно во время перетаскивания закладки/папки.
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@FoxWMulder said in Исчезающие выпадающие списки на панели закладок:
но раз тут зашла тема про менеджер закладок и про боковую панель... если в них надо перетащить закладку/папку из конца списка в начало, то вешайся. список прокручивается очень медленно и неохотно во время перетаскивания закладки/папки.
Странно - не заметил особых тормозов сейчас. Да, надо поймать положение, при котором список начинает прокручиваться, но затем всё идёт нормально.
И, кстати, есть ещё удобный способ - открыть менеджер закладок одновременно с боковой панелью и просто перетаскивать закладки слева направо и справа налево.