После любого действия. На панели закладок.



К примеру перетаскивание элемента. То после действия дроп список закроется ну и все с начала.

Можно при перетаскивании и удалении не закрывать дроп список? Удобнее же будет при сортировке и чистке вкладок.

Так же если перенести вкладку с этой панели в папку на этой же панели то перенесенная вкладка будет в папке первой.

В эту же тему. Более выразительная индикация при перетаскивании в папку. А то оно просто чуть подсвечивает темным. Хоть бы стрелочку какую снизу папки добавили что ли.

Не возможно из папки на этой панели вытащить папку на обратно на панель.