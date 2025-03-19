Как убрать заставку?
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При запуске браузера появляется такая заставка. Как её убрать?
Ни один браузер, даже Эдж, не додумался до такой раздражающей вещи.
Да и какая любовь Европы? Она сейчас зубоскалит в безумии.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
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FoxWMulder
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FoxWMulder
мы тоже любим Вивальди.
а вот касательно самой заставки 1) помойму до версии 7.0 включительно она если и появлялась (дада, она была, может кто-то удивится) то на меньшее время.
2) она светлее ещё стала. сейчас взвоют те которые использую только тёмные темы. это нюанс.
@Shpankov said in Как убрать заставку?:
Вы где географически запускаете браузер? Какой язык и локация в системе? В браузере какая локаль?
если внешний вид заставки зависит от локали, то вот я тоже её вижу: у меня всё на английском, начиная с интерфейса винды и так далее. будет хорошо если цвет заставки будет зависить от темы браузера. но понимаю что такой запрос может противоречь самому факту существования этой заставки.
не знаю почему топикстартер не оставил в системе только проваславный русский язык.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@FoxWMulder said in Как убрать заставку?:
мы тоже любим Вивальди.
а вот касательно самой заставки 1) помойму до версии 7.0 включительно она если и появлялась (дада, она была, может кто-то удивится) то на меньшее время.
2) она светлее ещё стала. сейчас взвоют те которые использую только тёмные темы. это нюанс.
@Shpankov said in Как убрать заставку?:
Вы где географически запускаете браузер? Какой язык и локация в системе? В браузере какая локаль?
если внешний вид заставки зависит от локали, то вот я тоже её вижу: у меня всё на английском, начиная с интерфейса винды и так далее. будет хорошо если цвет заставки будет зависить от темы браузера. но понимаю что такой запрос может противоречь самому факту существования этой заставки.
не знаю почему топикстартер не оставил в системе только проваславный русский язык.
Да, я уже уточнил - её решили сделать одинаковой для всех регионов. Не вижу в этом проблемы. Зачем её отключать?
Заставка - обычная, какая всегда была при старте. Если стал дольше запускаться - надо отправить баг-репорт.
Про светлый экран при тёмной теме - отправил баг-репорт.