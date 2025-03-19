мы тоже любим Вивальди.

а вот касательно самой заставки 1) помойму до версии 7.0 включительно она если и появлялась (дада, она была, может кто-то удивится) то на меньшее время.

2) она светлее ещё стала. сейчас взвоют те которые использую только тёмные темы. это нюанс.

@Shpankov said in Как убрать заставку?:

Вы где географически запускаете браузер? Какой язык и локация в системе? В браузере какая локаль?

если внешний вид заставки зависит от локали, то вот я тоже её вижу: у меня всё на английском, начиная с интерфейса винды и так далее. будет хорошо если цвет заставки будет зависить от темы браузера. но понимаю что такой запрос может противоречь самому факту существования этой заставки.

не знаю почему топикстартер не оставил в системе только проваславный русский язык.