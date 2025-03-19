"Очистка кэша и жёсткая перезагрузка" в режиме разработчика — отсутствует.
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Здравствуйте.
В хромоклонах, если войти в режим разработчика (F12 или Ctrl+Shift+I) и нажать кнопку обновления страницы правой кнопкой мыши, появится меню с тремя пунктами, один из которых «Очистка кэша и жёсткая перезагрузка», такое:
В Вивальди же при этих действиях вызывается другое меню:
Как вызвать/найти исходное?
Спасибо.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
Отправьте, пожалуйста, баг-репорт.
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VB-115226.
А VAB-10945 удалите, пожалуйста, я ошибся: неверно указал категорию продукта.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@runur said in "Очистка кэша и жёсткая перезагрузка" в режиме разработчика — отсутствует.:
VB-115226.
А VAB-10945 удалите, пожалуйста, я ошибся: неверно указал категорию продукта.
Спасибо! Подключил разработчиков.