Здравствуйте.

В хромоклонах, если войти в режим разработчика (F12 или Ctrl+Shift+I) и нажать кнопку обновления страницы правой кнопкой мыши, появится меню с тремя пунктами, один из которых «Очистка кэша и жёсткая перезагрузка», такое:

В Вивальди же при этих действиях вызывается другое меню:

Как вызвать/найти исходное?

Спасибо.