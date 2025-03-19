Ну по изменениям...
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Почему оно здесь? ...
Это вообще можно выбрать?
Почему у части элементов GUI нет банального cursor pointer ? ...
Стукните уже того кто занимается фронтом у вас >_<
Больше настроек богу настроек?
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@ZeoNish said in Ну по изменениям...:
Почему оно здесь? ...
Это вообще можно выбрать?
Мы убрали ячейку с крестиком для добавления - добавили такую кнопку взамен. И - да, она отключается в настройках Экспресс-панели.
@ZeoNish said in Ну по изменениям...:
Больше настроек богу настроек?
На чистом профиле такого нет. Видимо, баг обновления версии. Передам разработчикам.
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Можно вообще вернуть кнопку создать на то место где она была? Кто вообще придумал это сомнительное решение... Это конечно вкусовщина...
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@Shpankov said in Ну по изменениям...:
Мы убрали ячейку с крестиком для добавления - добавили такую кнопку взамен. И - да, она отключается в настройках Экспресс-панели.
Крайне сомнительное решение.
тем более тут ни кто ни чего не менял
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Крайне не согласен с данным "новшеством" ... Очень сомнительное решение... Теперь кнопка не является частью контейнера. Да теперь ее только отключать. Так как толку от нее нет. Она теперь только мешает... Глупое новшество не понятно для какой цели...
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Создание папки тоже убирается ...
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@ZeoNish said in Ну по изменениям...:
тем более тут ни кто ни чего не менял
Зачем? Эта опция по-прежнему отключает кнопку добавления ячейки.
@ZeoNish said in Ну по изменениям...:
Крайне не согласен с данным "новшеством" ... Очень сомнительное решение... Теперь кнопка не является частью контейнера. Да теперь ее только отключать. Так как толку от нее нет. Она теперь только мешает... Глупое новшество не понятно для какой цели...
Новое всегда непривычно. Инертность восприятия работает.
Кнопку в виде ячейки давно просили убрать, т.к. она мешала.
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@ZeoNish said in Ну по изменениям...:
Больше настроек богу настроек?
Кстати, обновился с 7.1 на 7.2 и не получил удвоения. Но в 7.1 на панели статуса она отсутствует тоже. Возможно, с более ранних версий остаётся. Вы можете её удалить с одной из панелей.
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@Shpankov да это какой то баг с установкой ново версии. Мне добавились туризм и тд папки в закладки. Хотя я удалил их давно. Не проблема убрать с панели еще раз. Просто сам факт.
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sedative29rus
@ZeoNish said in Ну по изменениям...:
Глупое новшество не понятно для какой цели
Отличное новшество. Гораздо лучше, чем старая огроменная кнопища, бесполезно занимающая четверть экрана
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@sedative29rus Так она же отключается ...
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@sedative29rus да и кто делает такого размера дилы...
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@ZeoNish said in Ну по изменениям...:
Создание папки тоже убирается ...
Да, похоже на баг. Отправлю разработчикам.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@ZeoNish said in Ну по изменениям...:
Мне добавились туризм и тд папки в закладки. Хотя я удалил их давно.
Странно, мне не добавились.
У вас стандартная версия или какие-то чистки делали или моды применяли?
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@Shpankov Нет. Вообще. Просто ребутнул браузер и все. Может это связано с синхронизацией. Так как я на нескольких браузерах пользовался. Возможно из свежей вивальди синхронилизовались. Так как на только что установленной они уже были. Скорее всего у вас логика работает по принципу "слияния" не удали.
И так как на чистой вивальди папки есть вот он и залетели в общий профиль... Хотя эти моменты я бы при синхронизации учитывал. Хотя бы с дефолтными папками. Что если они удалены в профиле то не подгружать их в него же если вдруг вы зашли с чистого браузера и там авторизовались. Не уверен надо тестить.
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FoxWMulder
@sedative29rus said in Ну по изменениям...:
@ZeoNish said in Ну по изменениям...:
Глупое новшество не понятно для какой цели
Отличное новшество. Гораздо лучше, чем старая огроменная кнопища, бесполезно занимающая четверть экрана
а в чём проблема если она спокойно отключалась? аж интересно стало, пойду посмотрю
@Shpankov said in Ну по изменениям...:
Новое всегда непривычно. Инертность восприятия работает.
изменененя очень часто несут в себе неудобства прывыкания, но не несут полезность
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обновился. так и это кнопка отключается. не увидел проблемы)
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Больше настроек богу настроек?
тоже самое при установке поверх на версию 7.0
убирается в два клика
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@FoxWMulder вы не увидели проблему? Проблема в том что оно появилось. То что оно отключается это и так понятно. Вопрос был в том почему оно появилось хотя было отключено ранее. Нужно не поверхностно судить, а в корень.
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@ZeoNish said in Ну по изменениям...:
вы не увидели проблему? Проблема в том что оно появилось. То что оно отключается это и так понятно. Вопрос был в том почему оно появилось хотя было отключено ранее. Нужно не поверхностно судить, а в корень.
просто я сносно отношусь к глюкам в программах. идеально не будет.