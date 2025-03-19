@Shpankov Нет. Вообще. Просто ребутнул браузер и все. Может это связано с синхронизацией. Так как я на нескольких браузерах пользовался. Возможно из свежей вивальди синхронилизовались. Так как на только что установленной они уже были. Скорее всего у вас логика работает по принципу "слияния" не удали.

И так как на чистой вивальди папки есть вот он и залетели в общий профиль... Хотя эти моменты я бы при синхронизации учитывал. Хотя бы с дефолтными папками. Что если они удалены в профиле то не подгружать их в него же если вдруг вы зашли с чистого браузера и там авторизовались. Не уверен надо тестить.