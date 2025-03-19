@BiOMeX said in Язык списка изменений (changelog):

Что мешает сделать список изменений очередной версии Vivaldi на русском языке?

Это при том, что переходим на него по ссылке, в составе которой есть ru - https://vivaldi.com/ru/changelog-vivaldi-browser-7-2/ - но тем не менее всё на английском.

Вы представляете, сколько времени займёт перевод 150 заголовков баг-репортов, при этом ещё и не всегда внятно сформулированных отправителями? Я раньше пробовал это делать, но это просто жесть, когда приходится постоянно лезть в BTS и пытаться понять, что исправили и о чём речь.

И - да, при встроенном переводчике каждый может перевести самостоятельно.