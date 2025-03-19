Язык списка изменений (changelog)
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Что мешает сделать список изменений очередной версии Vivaldi на русском языке?
Это при том, что переходим на него по ссылке, в составе которой есть ru - https://vivaldi.com/ru/changelog-vivaldi-browser-7-2/ - но тем не менее всё на английском.
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@BiOMeX said in Язык списка изменений (changelog):
Что мешает сделать список изменений очередной версии Vivaldi на русском языке?
Это при том, что переходим на него по ссылке, в составе которой есть ru - https://vivaldi.com/ru/changelog-vivaldi-browser-7-2/ - но тем не менее всё на английском.
Вы представляете, сколько времени займёт перевод 150 заголовков баг-репортов, при этом ещё и не всегда внятно сформулированных отправителями? Я раньше пробовал это делать, но это просто жесть, когда приходится постоянно лезть в BTS и пытаться понять, что исправили и о чём речь.
И - да, при встроенном переводчике каждый может перевести самостоятельно.
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@Shpankov тогда уберите пожалуйста ru из ссылки (или замените на en) чтобы не вводить пользователей в заблуждение.
Неаккуратно как-то, доктор! (с)
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sedative29rus
@Shpankov said in Язык списка изменений (changelog):
при встроенном переводчике
Ой, чуть было не прошёл мимо любимого спиддиала
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@BiOMeX said in Язык списка изменений (changelog):
@Shpankov тогда уберите пожалуйста ru из ссылки (или замените на en) чтобы не вводить пользователей в заблуждение.
Неаккуратно как-то, доктор! (с)
OK, постараюсь в следующий раз не пропустить этот момент. Хотя столько лет никому не мешало...
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@sedative29rus В - Вариативность
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@ZeoNish а нету:
7.2.3621.63 (Stable channel) (64 бита)
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@BiOMeX said in Язык списка изменений (changelog):
а нету:
У вас открыта рускоязычная страница, поэтому переводчик на неё не реагирует. Откройте оригинальный, англоязычный блог или вот эту страницу:
https://update.vivaldi.com/update/1.0/relnotes/7.2.3621.63.html
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@Shpankov said in Язык списка изменений (changelog):
Откройте оригинальный, англоязычный блог или вот эту страницу:
Вот эту страницу открыл - ровно то же самое. Никакого пункта в Контекстном меню касательно перевода.
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@BiOMeX said in Язык списка изменений (changelog):
@Shpankov said in Язык списка изменений (changelog):
Откройте оригинальный, англоязычный блог или вот эту страницу:
Вот эту страницу открыл - ровно то же самое. Никакого пункта в Контекстном меню касательно перевода.
Сначала выделите текст, затем открывайте контекстное меню на выделенном. Для перевода всей страницы используйте иконку переводчика в адресной строке.
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@BiOMeX Так это меню можно модифицировать
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@ZeoNish said in Язык списка изменений (changelog):
Так это меню можно модифицировать
То есть по умолчанию этого пункта нет, я правильно понял?
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@BiOMeX Сорян. Я на столько привык уже к нему что и забыл какие там пункты по умолчанию. Просто добавь его себе и все. Будет удобнее.