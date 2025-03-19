Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?
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Что бы можно было нормально отслеживать предложения и баг репорты нужно сделать нормальный баг таск. А так я уже и не помню что сам находил и исправили это или нет. У вас же есть система куда репорты падают. Так сделай те хотя бы вывод их для пользователей. Хотя бы что бы они могли свои видеть и отслеживать статусы. Так было бы понятнее. >_< Я честно уже и сам забыл что находил и предлагал...
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@ZeoNish said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
Что бы можно было нормально отслеживать предложения и баг репорты нужно сделать нормальный баг таск. А так я уже и не помню что сам находил и исправили это или нет. У вас же есть система куда репорты падают. Так сделай те хотя бы вывод их для пользователей. Хотя бы что бы они могли свои видеть и отслеживать статусы. Так было бы понятнее. >_< Я честно уже и сам забыл что находил и предлагал...
Мы не можем пока держать открытый баг-трекер. Он подразумевает активный диалог между репортерами и разработчиками, а у нас нет столько людей для такой задачи.
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@Shpankov Да ни надо ни какого диалога. Просто отслеживание своих репортов и смена статуса у них... Я уверен что у вас меняются статусы и вывод их помог бы хотя бы свои отслеживать. Можно же что то сделать. Ну правда. Людей ни когда не будет хватать, а вот банально не понятно что ты уже писал. Ну не помнишь. И не понятно приняли в работу изменения или нет. Хотя бы список и статусы. Они ведь точно меняются по мере работы. Раз номера при создании и уже в changelog сохраняются то они точно проходят весь этап и формируются в готовом changelog. Т.е. все это можно вывести и помочь АКТИВНЫМ пользователям улучшать ваш же продукт... Такое чувство что я для себя мысль толкаю. Активные пользователи смогут лучше отслеживать то что уже предлагали сами. Это как минимум уменьшит кол-во дубликатов со стороны одного пользователя. Так же смогут отслеживать в работе то что они предложили или нет. Ну и в конце смогут проверить, а исправили то что нужно или нет. Как в моем случае. Вроде как ошибка должна была уйти. Но она есть и по сути вообще ни чего не изменилось.
Проблема очевидно в самом браузере. Так как в других ее нет.
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Честно очень странная реакция на запрос сообщества. Пожалуйста сделайте для нас удобно для помощи вам же.
К примеру найду я 10 серьезных багов. Вы мне дадите 10 номеров и по сути все.
Мало того что я должен где то сохранить все текста багов скрины и файлы приложенные с номерами. Так еще и каждый changelog проверять, а не вышло ли там что то мое... Да еще потом каждый раз чекать свои мимуары так как банально уже и забыл что писал и как повторить баг... Если вдруг его "исправили".
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Хочется просто список и индикаторами статусов. Это вполне можно сделать автоматически. А мы потом банально сможем войти в свои заявки и прочитать их когда надо. Ну и проверить статусы. Про уведомления я молчу уже.
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@ZeoNish said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
Мало того что я должен где то сохранить все текста багов скрины и файлы приложенные с номерами.
Вам на почту приходит копия багрепорта.
@ZeoNish said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
Так еще и каждый changelog проверять, а не вышло ли там что то мое...
Когда ваш баг пофиксят, вам придёт уведомление по почте.
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@ZeoNish said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
Хочется просто список и индикаторами статусов. Это вполне можно сделать автоматически. А мы потом банально сможем войти в свои заявки и прочитать их когда надо. Ну и проверить статусы. Про уведомления я молчу уже.
А обслуживать кто всё это будет?
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@ZeoNish said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
@Shpankov Да ни надо ни какого диалога. Просто отслеживание своих репортов и смена статуса у них... Я уверен что у вас меняются статусы и вывод их помог бы хотя бы свои отслеживать. Можно же что то сделать. Ну правда. Людей ни когда не будет хватать, а вот банально не понятно что ты уже писал. Ну не помнишь. И не понятно приняли в работу изменения или нет. Хотя бы список и статусы. Они ведь точно меняются по мере работы. Раз номера при создании и уже в changelog сохраняются то они точно проходят весь этап и формируются в готовом changelog. Т.е. все это можно вывести и помочь АКТИВНЫМ пользователям улучшать ваш же продукт... Такое чувство что я для себя мысль толкаю. Активные пользователи смогут лучше отслеживать то что уже предлагали сами. Это как минимум уменьшит кол-во дубликатов со стороны одного пользователя. Так же смогут отслеживать в работе то что они предложили или нет. Ну и в конце смогут проверить, а исправили то что нужно или нет. Как в моем случае. Вроде как ошибка должна была уйти. Но она есть и по сути вообще ни чего не изменилось.
Проблема очевидно в самом браузере. Так как в других ее нет.
Это всё и подразумевает открытую BTS. Это обсуждали и объясняли уже очень много раз.
Пока единственный вариант - спрашивать меня о состоянии репортов.
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@kurai да зачем это обслуживать. Они в любом случае меняют статусы в своем трекере.
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@kurai said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
Когда ваш баг пофиксят, вам придёт уведомление по почте.
Не уверен, что это так работает. Довольно часто сами тестеры пишут репортеру, если, например, баг не воспроизводится и закрыт. Но явно отвечают не всем и уж точно не после каждой смены статуса.
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@Shpankov said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
@kurai said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
Когда ваш баг пофиксят, вам придёт уведомление по почте.
Не уверен, что это так работает. Довольно часто сами тестеры пишут репортеру, если, например, баг не воспроизводится и закрыт. Но явно отвечают не всем и уж точно не после каждой смены статуса.
Мне по моим багам, которые пофиксили, приходят автоматические письма с текстом в духе "Ошибка, о которой вы сообщили, уже исправлена, ждите ближайший релиз".
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@kurai said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
Мне по моим багам, которые пофиксили, приходят автоматические письма
Мне не приходят
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@Shpankov Ну и по этому что то репортить не имеет ни какого смысла. Так как потом ты бегаешь с этим номером. Приходят там сообщения или нет на почту. В моем случае мой проблема решалась вообще в другом таске. Если бы вы мне не скинули его я бы вообще не знал что и как... Ладно я не настаиваю. Просто так помощь в поддержке вашего продукта становится затруднительной и потребляет слишком много времени. Ты тратишь время что найти баг собрать инфу собрать последовательность что бы повторить. Все это время. А потом еще ты сидишь ждешь с моря погоды и пытаешься еще узнать хоть как то, как там твой баг... А в данном случае ваш. Хотя ты хотел помочь но это перерастает уже в работу... Дело ваше ребят. Но очень странное конечно отношение к помощи со стороны сообщества. Я честно отслеживал тот такс в каждом патче руками и глазами. Это это всего лишь один. Просто подумайте на сколько это упростит жизнь тем кто стабильно баги ищет.
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@Shpankov said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
@kurai said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
Мне по моим багам, которые пофиксили, приходят автоматические письма
Мне не приходят
Значит, я счастливчик
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@ZeoNish said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
@kurai да зачем это обслуживать.
Интерфейс взаимодействия пользователя с багтрекером обслуживать не нужно?
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@kurai не всегда твой баг бывает в твоей же задаче. Просто можно было этой теме чуть внимания уделить. Что бы помочь именно активной группе сообщества.
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@kurai а что вы там собрались обслуживать? Я разработчик уже 10+ лет. В том числе и Веб. Просто не пойму что вы там собрались обслуживать? Нужен только список того что прислали именно вы по ID профиля со статусами. Что вам еще нужно? Просто вывод почитать и посмотреть. Все.
Ни какого ввода не будет. Сортировка и поиск. Все что вам будет нужно.
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@kurai Все что нужно они уже делают и так. Так как ID заявки проходит от этапа создания до этапа релиза. Сами же говорите что письма приходят... Значит ID проходит весь путь. Значит банально выводя список это можно увидеть.
Самое забавное что все пытаются от этого отказаться... Shpankov говорит пишите мне... Зачем вам столько работы? Если просто можно вывод сделать? ...
Активные участники тоже против... Я не пойму все любят "флюгегехаймен" в жизни?
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sedative29rus
@Shpankov said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
@kurai said in Можно вывести нормальный баг таск с заявками и репортами для пользователей?:
Мне по моим багам, которые пофиксили, приходят автоматические письма
Мне не приходят
Там странность есть, да. Мне иногда приходят письма с "We were able to reproduce the issue. The developers will look into it and if they have a fix, we’ll send you an automated update via email once the fix is released in the Stable version of Vivaldi" и "We have just released a new version of Vivaldi that contains a fix that we believe resolves your issue". Ну как иногда... пару-тройку раз непонятно по какому принципу. Я прекрасно знаю, что куча других моих репортов подтверждена и исправлена, но без таких писем.
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@sedative29rus Уверен что вы и половины своих репортов не помните с номерами и способами повторения бага, а если все же помните то у вас феноменальная память и огромное кол-во свободного времени.
такое чувство что я предложил что то безумное. Банальное отслеживание своих тасков в баг репорт. Для понимания когда надо проверить, а поправили ли разрабы баг то.