@Shpankov Да ни надо ни какого диалога. Просто отслеживание своих репортов и смена статуса у них... Я уверен что у вас меняются статусы и вывод их помог бы хотя бы свои отслеживать. Можно же что то сделать. Ну правда. Людей ни когда не будет хватать, а вот банально не понятно что ты уже писал. Ну не помнишь. И не понятно приняли в работу изменения или нет. Хотя бы список и статусы. Они ведь точно меняются по мере работы. Раз номера при создании и уже в changelog сохраняются то они точно проходят весь этап и формируются в готовом changelog. Т.е. все это можно вывести и помочь АКТИВНЫМ пользователям улучшать ваш же продукт... Такое чувство что я для себя мысль толкаю. Активные пользователи смогут лучше отслеживать то что уже предлагали сами. Это как минимум уменьшит кол-во дубликатов со стороны одного пользователя. Так же смогут отслеживать в работе то что они предложили или нет. Ну и в конце смогут проверить, а исправили то что нужно или нет. Как в моем случае. Вроде как ошибка должна была уйти. Но она есть и по сути вообще ни чего не изменилось.

Проблема очевидно в самом браузере. Так как в других ее нет.