Pro Tip advanced users only:

If you want Vivaldi 134 to go back to normal again, apply these changes:

Type vivaldi:flags in the address bar and go into each category

vivaldi:flags - angle - D3D9

vivaldi:flags - refresh - Turn all options off disabled

vivaldi:flags - tab de - Turn all options off disabled

vivaldi:flags - tab org - Turn all options off disabled

vivaldi:flags - tab groups - Turn all options off disabled except remote navigations

vivaldi:flags - prefetch - Turn all options off disabled

vivaldi:flags - prerender - Turn all options off disabled

vivaldi:flags - preload - Turn all options off disabled

vivaldi:flags - discount - Turn all options off disabled

vivaldi:flags - shop - Turn all options off disabled

vivaldi:flags - journey - Turn all options off disabled

vivaldi:flags - lens - Turn all options off disabled

vivaldi:flags - strip - Turn all options off disabled except tab audio muting

vivaldi:flags - side - Turn all options off disabled that say Side Panel

vivaldi:flags - search - Turn all options off disabled

vivaldi:flags - read - Turn all options off disabled that say Reading Mode

Remember to click the blue Refresh button in the bottom right to save changes

maxzy