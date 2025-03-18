Спасибо большое за новое обновление а также новый виджет курса валют, но я заметил что в нем отсутствует Узбекский сум (почему так и будет ли он добавлен), пользуюсь браузером очень давно и он мне очень нравится, спасибо большое за обновление, оно крутое !