Обновление Vivaldi 7.2
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Спасибо большое за новое обновление а также новый виджет курса валют, но я заметил что в нем отсутствует Узбекский сум (почему так и будет ли он добавлен), пользуюсь браузером очень давно и он мне очень нравится, спасибо большое за обновление, оно крутое !
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@VFEngine said in Обновление Vivaldi 7.2:
Спасибо большое за новое обновление а также новый виджет курса валют, но я заметил что в нем отсутствует Узбекский сум (почему так и будет ли он добавлен), пользуюсь браузером очень давно и он мне очень нравится, спасибо большое за обновление, оно крутое !
Информация о курсах валют берётся из Norges Bank (Норвежский банк). Видимо, он не торгует вашей валютой.