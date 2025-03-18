Vivaldi 7.2 — Рабочее ускорение
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Новая версия браузера не только стала быстрее, но и позволяет ускорить работу пользователя в браузере.
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Спасибо!
Никому не нужный фича-запрос:
- вот бы напрямую, через оболочку вивальди (а не хромоконфиг, и что в мозилле сто лет) - настройку "Очищать куки после выхода, кроме избранных".
В таком режиме фактически вечный "приватный режим", который не сбрасывает авторизацию на нужных сайтах.
- вот бы напрямую, через оболочку вивальди (а не хромоконфиг, и что в мозилле сто лет) - настройку "Очищать куки после выхода, кроме избранных".
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@mcsv Насколько я знаю, подобный запрос есть в очереди, но если запросов будет больше - шансов на реализацию тоже будет больше. Отправляйте через баг-репорт.
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- сломались поисковые подсказки в поле поиска. проверил на 2х машинах.
- как отключить предупреждение когда переходишь в полноэкранное видео?
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@drv42 said in Vivaldi 7.2 — Рабочее ускорение:
- сломались поисковые подсказки в поле поиска. проверил на 2х машинах.
- как отключить предупреждение когда переходишь в полноэкранное видео?
- Не могу подтвердить. Работают.
- Что за предупреждение?
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Спасибо!
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@Shpankov After updating to version 7.2, the full-screen reminder settings have disappeared. I don't want to be prompted about pressing ESC to exit when in full-screen mode
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После обновления до версии 7.2 пропали настройки полноэкранных напоминаний. Я не хочу, чтобы в полноэкранном режиме появлялись подсказки о нажатии ESC для выхода
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@JAYming said in Vivaldi 7.2 — Рабочее ускорение:
После обновления до версии 7.2 пропали настройки полноэкранных напоминаний. Я не хочу, чтобы в полноэкранном режиме появлялись подсказки о нажатии ESC для выхода
А были такие настройки?
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В версии 7.1 в настройках была опция, которая позволяла отключать полноэкранные напоминания@kurai
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@JAYming said in Vivaldi 7.2 — Рабочее ускорение:
В версии 7.1 в настройках была опция, которая позволяла отключать полноэкранные напоминания@kurai
Не нахожу. В каком разделе было?
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Это было в предыдущей версии (7.1), но после обновления до 7.2 эта функция исчезла
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@JAYming said in Vivaldi 7.2 — Рабочее ускорение:
Это было в предыдущей версии (7.1), но после обновления до 7.2 эта функция исчезла
В каком из разделов на скриншоте это было?
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В версии 7.1 эта опция была в настройках полноэкранного режима веб-интерфейса, но после обновления до 7.2 её больше нет
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@JAYming Раньше это было расположено здесь
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@JAYming Хмм... Действительно... Сделайте, пожалуйста, багрепорт. Возможно, какая-то ошибка. Вы можете скачать версию 7.1, отключить автоматическое обновление и пользоваться пока старой версией браузера, если для вас это критично.
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@kuraiХорошо, спасибо за ответ! Надеюсь, проблема решится как можно скорее. Я уже видел на форуме, что другие пользователи тоже обсуждают эту проблему. Раньше можно было отключать эти уведомления, а сейчас функция пропала
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Баг с ненормальным контекстным меню (VB-114942) так и не пофиксили. Этот баг еще с прошлой стабильной версии тянется, на него и тема на форуме есть: https://forum.vivaldi.net/topic/105165/right-click-auto-selecting-closest-option
Браузер постепенно превращается из реально выдающегося в ширпотреб. Смотрите, скатитесь при таком подходе на уровень Firefox.
И это дебилизм иметь закрытый багтрекер, когда только модератор может сказать, заведен ли баг или нет. Обычно в нормальном софте закрыты только критические уязвимости, а у вас закрыт весь багтрекер целиком.
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@Rinaldus said in Vivaldi 7.2 — Рабочее ускорение:
Баг с ненормальным контекстным меню (VB-114942) так и не пофиксили. Этот баг еще с прошлой стабильной версии тянется, на него и тема на форуме есть: https://forum.vivaldi.net/topic/105165/right-click-auto-selecting-closest-option
Проверяло несколько тестеров - ни у одного не получилось воспроизвести баг. Ни с обычным меню, ни с компактным.
Вы проверяли на чистом профиле без расширений?