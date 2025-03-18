Баг с ненормальным контекстным меню (VB-114942) так и не пофиксили. Этот баг еще с прошлой стабильной версии тянется, на него и тема на форуме есть: https://forum.vivaldi.net/topic/105165/right-click-auto-selecting-closest-option

Браузер постепенно превращается из реально выдающегося в ширпотреб. Смотрите, скатитесь при таком подходе на уровень Firefox.

И это дебилизм иметь закрытый багтрекер, когда только модератор может сказать, заведен ли баг или нет. Обычно в нормальном софте закрыты только критические уязвимости, а у вас закрыт весь багтрекер целиком.