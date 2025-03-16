У меня сейчас установлен Vivaldi 5.6.2867.62 (Stable channel) (64 бита). Пытаюсь его обновить - выскакивает ошибка "Произошла ошибка обновления. Проверьте сетевое подключение и т. д.". При попытке обновиться при помощи скачанных с других источников файлов, так же выдает ошибку "Файл не Win32". Портабельная версия тоже не запускается. В чем может быть проблема?

ОС Windows 7 Service Pack 1 (Build 7601.24546)