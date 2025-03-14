Синхронизация рабочих пространств?
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Я думаю что тут в самом вопросе уже понятна идея... Просто вивальди меня лично берет функционалом... Но функционал рабочих пространств по сути для удобного пользования браузером один из самых полезных. Тут по сути раскрыт как и везде... Очень скудно и примитивно. Как я писал ранее. Нет окон которые являются частью рабочего пространства. Часть пространства являются только вкладки в одном открытом окне. Хотя не понимаю зачем так ограничивать пользователя... А теперь еще и синхронизация не работает полностью... Ну вот же косяк... Само понятие синхронизация уже подразумевает полную копию, а тут...
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@ZeoNish Всё это есть в планах. Но команда 50 человек и невозможно реализовать всё и сразу. Особенно учитывая ту скорость разработки, что задаёт Google со своим 4-недельным циклом выхода стабильных версий ядра Chromium.
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@ZeoNish Как идея - это интересная фишка для Вивальди была бы, но есть много технических моментов, которые нужно продумывать разработчикам, например даже такой простой пример как использование количества пространств и количества вкладок в этих пространствах - у меня на ПК 12 пространств и на данный момент открыто в работе 126 вкладок суммарно (на всякий случай на ПК 64 Гб оперативки, а на планшете 12 Гб (у кого-то могут быть и худшие показатели)), и при синхронизации пространств Вивальди может себя просто убить на планшете в силу того что не хватит памяти для синхронизации, я уже не говорю про смартфоны
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@koolvtGM Вкладки же не обязательно прогружать все что есть в память. Они спокойно могут лежать в режиме ожидания.
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@koolvtGM каждый волен настраивать свои устройства так как ему требуется и оптимизировать вкладки и пространства так же. По сути это ваша проблема что у вас открыто столько вкладок и столько пространств. Ну как проблема это ваш выбор и ваше решение. Просто называть синхронизацией то что не является ей. Вот в чем косяк. Уехал я от основного компа сел на подменный, а тут бац. Все есть. А пространств нет... и открытых там вкладок тоже... Не могу продолжить полноценно работу. Конец
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@koolvtGM То есть не получится работать полноценно... К примеру Комп#1 -> Ноут -> Комп #2 ... Каждый раз все по новому... а еще надо закрыть старое
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@Shpankov Да и хром с его базовым функционалом далеко позади... Опера хром лиса... По сути все они вам проигрывают уже. Что то там еще есть на рынке. Но Вивальди очень плохо о себе заявляет. Нужна реклама. По сути для работы если не лучший. То точно один из лучших браузеров на сегодняшний день.
Просто часть функционала находится в зачаточном состоянии. Очень хорошего функционала. Который не доперли развивать те же "оперовцы", а тупо оставили лежать для галочки. Я понимаю что существует план разработки и он очень медленно движется. Но по сути. Пока та же опера не опомнилась надо пилить как проклятые функционал и выходить в рекламу забирая рынок себе. И конечно я понимаю что команда маленькая. Но у каждого проекта есть момент когда надо пилить как черти что бы занять рынок. Пока на нем нет особо конкурентов в том же ключе разработки.
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@koolvtGM а на счет твоей мысли. Всегда можно вывести же уведомление типо "Ваше текущее устройство не может переварить столько вкладок" перевести неиспользуемые вкладки и режим сна или как он тут называется.
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@ZeoNish "Уехал я от основного компа сел на подменный, а тут бац. Все есть. А пространств нет... и открытых там вкладок тоже"
В этом вопросе с Вами не соглашусь в Вивальди есть очень интересная фишка именно для такого случая - открытие вкладок с других устройств - она находиться в правом верхнем углу - облачко рядом с Корзиной
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@ZeoNish said in Синхронизация рабочих пространств?:
Вивальди очень плохо о себе заявляет. Нужна реклама.
Мы проводили эксперименты с рекламой - это очень плохо и невыгодно работает. Самый надёжный способ - рекомендации пользователей друг другу, новости, обзоры.
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FoxWMulder
@Shpankov said in Синхронизация рабочих пространств?:
Особенно учитывая ту скорость разработки, что задаёт Google со своим 4-недельным циклом выхода стабильных версий ядра Chromium.
а зачем Вивальди до каждой стабильной версии Хромиума обновлять....? (как будто они там что-то хорошее могут сделать)
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FoxWMulder
@ZeoNish said in Синхронизация рабочих пространств?:
По сути для работы если не лучший. То точно один из лучших браузеров на сегодняшний день.
Просто часть функционала находится в зачаточном состоянии. Очень хорошего функционала.
я бы сказал что сильно не достаёт полировки того, что уже есть.
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@FoxWMulder said in Синхронизация рабочих пространств?:
а зачем Вивальди до каждой стабильной версии Хромиума обновлять....? (как будто они там что-то хорошее могут сделать)
Во-первых, там масса патчей по безопасности, а во-вторых, мы и не обновляем с каждой версией ядра - не успеваем просто. Обновляем до каждой второй.