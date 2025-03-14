@Shpankov Да и хром с его базовым функционалом далеко позади... Опера хром лиса... По сути все они вам проигрывают уже. Что то там еще есть на рынке. Но Вивальди очень плохо о себе заявляет. Нужна реклама. По сути для работы если не лучший. То точно один из лучших браузеров на сегодняшний день.

Просто часть функционала находится в зачаточном состоянии. Очень хорошего функционала. Который не доперли развивать те же "оперовцы", а тупо оставили лежать для галочки. Я понимаю что существует план разработки и он очень медленно движется. Но по сути. Пока та же опера не опомнилась надо пилить как проклятые функционал и выходить в рекламу забирая рынок себе. И конечно я понимаю что команда маленькая. Но у каждого проекта есть момент когда надо пилить как черти что бы занять рынок. Пока на нем нет особо конкурентов в том же ключе разработки.