桌面快照版3621.50
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Aaron Translator
原文：进一步地址栏工作——Vivaldi浏览器快照3621.50
作者：Ruarí Ødegaard
2025年3月13日
已知问题：
- [邮件]打开隐身窗口后自定义标签消失（VB-114659）
更新日志：
- [地址栏]在搜索字段搜索中直接匹配而不是加载页面（VB-114893）
- [地址栏]从设置中删除必应后，请勿再提供（VB-114475）
- [地址栏]更新搜索样式建议信息框：后续修复程序（VB-114855）
- [地址栏] [访客窗口]地址字段不应提示用户启用搜索建议（VB-1110612）
- [地址栏]键入时保持自动完成文本（VB-114884）
- [地址栏] [设置]禁用“地址字段搜索”时输入不当行为（VB-114921）
- [地址栏] [主题]反转选项卡开关按钮颜色（VB-114911）
- [扩展]一个无与伦比的“扩展更改”对话框（VB-114541）
- [邮件] [列表]无法滚动到很长列表的底部（VB-114865）
- [邮件] [列表]激活“邮件”选项卡时，消息列表会跳到顶部（VB-114306）
- [设置] [列表]不需要时隐藏滚动条（VB-114889）
- [设置]“重置所有设置”菜单未对准（VB-114890）
- [快速拨号]重新启动上的空添加对话框（VB-114916）
（机翻，人肉校订）