@ToniZa said in Инструкция (тутор) по настройке / Созданию "Быстрых команд":

@kurai - Благодарю за подсказку. Это лучше, чем ничего. Но свою задачу я так и не смог решить.

Я надеялся, что смогу при помощи "Быстрых команд" (цепочек команд) решить задачу: - "как в один клик/Хот-кей закрыть все вкладки, кроме текущей".

Пока - так и не понял, к сожалению, как это реализовать.

Блин, парни, ну нельзя же так.

Есть команда "Закрыть прочие вкладки". Создаёте цепочку команд из одной этой команды и размещаете кнопку, где хотите. Или просто назначаете комбинацию клавиш на эту команду. Alt+X например.