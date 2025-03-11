Инструкция (тутор) по настройке / Созданию "Быстрых команд"
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Народ, скажите, а есть может где-то какой-то подробный тутор (хоть текст, хоть - видео), как правильно создавать и пользоваться "Быстрыми командами"?
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@ToniZa said in Инструкция (тутор) по настройке / Созданию "Быстрых команд":
Народ, скажите, а есть может где-то какой-то подробный тутор (хоть текст, хоть - видео), как правильно создавать и пользоваться "Быстрыми командами"?
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@ToniZa said in Инструкция (тутор) по настройке / Созданию "Быстрых команд":
как правильно создавать
Тут уже не "Быстрые команды" задействованы, а "Цепочки команд". Вот статья о них и уже не короткое видео.
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@kurai - Благодарю за подсказку. Это лучше, чем ничего. Но свою задачу я так и не смог решить.
Я надеялся, что смогу при помощи "Быстрых команд" (цепочек команд) решить задачу: - "как в один клик/Хот-кей закрыть все вкладки, кроме текущей".
Пока - так и не понял, к сожалению, как это реализовать.
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@ToniZa said in Инструкция (тутор) по настройке / Созданию "Быстрых команд":
@kurai - Благодарю за подсказку. Это лучше, чем ничего. Но свою задачу я так и не смог решить.
Я надеялся, что смогу при помощи "Быстрых команд" (цепочек команд) решить задачу: - "как в один клик/Хот-кей закрыть все вкладки, кроме текущей".
Пока - так и не понял, к сожалению, как это реализовать.
Блин, парни, ну нельзя же так.
Есть команда "Закрыть прочие вкладки". Создаёте цепочку команд из одной этой команды и размещаете кнопку, где хотите. Или просто назначаете комбинацию клавиш на эту команду. Alt+X например.