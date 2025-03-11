原文：输入历史记录下拉箭头选项 —— Vivaldi浏览器快照3621.41

在今天的快照中，我们提供了可选的输入历史记录下拉箭头（通过设置启用），此外，我们修复了一堆列表视图错误。

作者：RuaríøDegaard

2025年3月8日

已知问题：

[地址栏]如果禁用了OmniBox实验版，则下拉列表增加滚动条

更新日志：

[地址栏] [设置]恢复下拉箭头作为选项（VB-114672）

[地址栏]搜索历史记录下拉列表无法充分利用空间（VB-114721）

[仪表盘]将UI设置为JA时显示日语提示（VB-114657）

[邮件]在所示标记邮件时将重新加载列表（VB-114716）

[邮件]拒绝在线索视图中保持底部（VB-114625）

[邮件] [面板] [书签]启动时列表的位置不正确（VB-114713）

[邮件] [面板] [书签]（同上）

[面板]关闭第二个窗口使网页面板空白（VB-113454）

[配置文件]启动版本的配置文件管理器不应具有添加按钮（VB-114626）

[设置] [搜索]“搜索→搜索选项→在地址字段中搜索”（VB-114098）

（机翻，人肉校订）