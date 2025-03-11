桌面快照版 3621.41
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Aaron Translator
原文：输入历史记录下拉箭头选项 —— Vivaldi浏览器快照3621.41
在今天的快照中，我们提供了可选的输入历史记录下拉箭头（通过设置启用），此外，我们修复了一堆列表视图错误。
作者：RuaríøDegaard
2025年3月8日
已知问题：
- [地址栏]如果禁用了OmniBox实验版，则下拉列表增加滚动条
更新日志：
- [地址栏] [设置]恢复下拉箭头作为选项（VB-114672）
- [地址栏]搜索历史记录下拉列表无法充分利用空间（VB-114721）
- [仪表盘]将UI设置为JA时显示日语提示（VB-114657）
- [邮件]在所示标记邮件时将重新加载列表（VB-114716）
- [邮件]拒绝在线索视图中保持底部（VB-114625）
- [邮件] [面板] [书签]启动时列表的位置不正确（VB-114713）
- [邮件] [面板] [书签]（同上）
- [面板]关闭第二个窗口使网页面板空白（VB-113454）
- [配置文件]启动版本的配置文件管理器不应具有添加按钮（VB-114626）
- [设置] [搜索]“搜索→搜索选项→在地址字段中搜索”（VB-114098）
（机翻，人肉校订）