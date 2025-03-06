Все равно фильтрует..
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Встроенная защита от рекламы отключена..но на странице яндекс он все равно упорно фильтрует рекламу.. Подскажите почему так ? Как отключить ?!
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@NIKOLAY1 А если на самом сайте отключить?
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@kurai странно.. то теперь все ок.. Как внезапно появилось, так и внезапно прошло. А насчет вашего вопроса, на тот момент отключение не помогало..
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@NIKOLAY1 said in Все равно фильтрует..:
@kurai странно.. то теперь все ок.. Как внезапно появилось, так и внезапно прошло. А насчет вашего вопроса, на тот момент отключение не помогало..
Понаблюдайте за блокировкой. У Яндекса рекламная гадость всегда была глубоко в код страницы зашита. А может, это был глюк какого-то из списков блокировки или самого встроенного блокировщика. Сложно сказать...
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Semenov-Sherin
@NIKOLAY1 так может Яндекс в исключениях? Попробуйте прям во всплывающем окне нажать Отключена.