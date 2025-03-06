@NIKOLAY1 said in Все равно фильтрует..:

@kurai странно.. то теперь все ок.. Как внезапно появилось, так и внезапно прошло. А насчет вашего вопроса, на тот момент отключение не помогало..

Понаблюдайте за блокировкой. У Яндекса рекламная гадость всегда была глубоко в код страницы зашита. А может, это был глюк какого-то из списков блокировки или самого встроенного блокировщика. Сложно сказать...