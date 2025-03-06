桌面快照版3621.34
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Aaron Translator
原文：更多地址域工作和较小的Chromium冲突 - Vivaldi浏览器快照3621.34
作者：ruaríødegaard
2025年3月5日
更新日志
- [地址栏]禁用隐身窗口中的搜索引擎提供商（VB-114041）
- [地址栏]将最近的键入历史记录下拉列表增加到20个项目（VB-114631）
- [地址栏]有时会显示“Type @history to search your browsing history”（VB-114476）
- [地址栏] [设置]“Show Search queries in Typed History”的错误迁移（VB-114648）
- [地址栏] [设置]在地址字段部分中重复的“仅在使用搜索引擎昵称”（VB-114513）
- [地址栏] [设置]“仅在搜索引擎昵称”不起作用（VB-112648）
- [Chromium]更新至134.0.6998.54
- [邮件]自定义标签都消失了（VB-114659）
- [邮件]搜索中的双重焦点样式（VB-114595）
- [PWA]不正确的菜单条目（VB-114644）
- 网页上的快捷方式使用Chrome图标作为覆盖（VB-114651）
- [分享Vivaldi]在黑暗模式下的“关闭”按钮对比度（VB-114642）
（机翻，人肉校订）