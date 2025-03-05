@AMSUser said in Импорт профиля из Portable Chrome:

Цент сделан на основе Хрома. Не думаю, что там меняли структуру профиля. Да и проблема в том, что Вивальди импортирует профиль из браузера, который нашел по умолчанию, а не профиль, который я указал вручную.