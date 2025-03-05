Импорт профиля из Portable Chrome
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Возможно ли импортировать данные профиля из портабельного Chrome?
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@AMSUser said in Импорт профиля из Portable Chrome:
Возможно ли импортировать данные профиля из портабельного Chrome?
Вообще, должно работать. Просто нужно указать папку профиля Chrome.
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@Shpankov у меня стоит один Chrome установленный через установщик, а другой - портабельный. Если выбрать импорт из Chrome, Вивальди видит профиля для Chrome с обычной установкой. Если нажать кнопку ниже и выбрать профиль портабельного Хрома, то импорт происходит профиля из непортабельного Хрома.
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@AMSUser said in Импорт профиля из Portable Chrome:
@Shpankov у меня стоит один Chrome установленный через установщик, а другой - портабельный. Если выбрать импорт из Chrome, Вивальди видит профиля для Chrome с обычной установкой. Если нажать кнопку ниже и выбрать профиль портабельного Хрома, то импорт происходит профиля из непортабельного Хрома.
Хм, тут лучше отправить баг-репорт.
https://vivaldi.com/bugreport/
Портабельный - это неофициально, как я понимаю?
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@Shpankov said in Импорт профиля из Portable Chrome:
@AMSUser said in Импорт профиля из Portable Chrome:
@Shpankov у меня стоит один Chrome установленный через установщик, а другой - портабельный. Если выбрать импорт из Chrome, Вивальди видит профиля для Chrome с обычной установкой. Если нажать кнопку ниже и выбрать профиль портабельного Хрома, то импорт происходит профиля из непортабельного Хрома.
Хм, тут лучше отправить баг-репорт.
https://vivaldi.com/bugreport/
Портабельный - это неофициально, как я понимаю?
Официально портабельный. У меня Cent browser.
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@AMSUser said in Импорт профиля из Portable Chrome:
@Shpankov said in Импорт профиля из Portable Chrome:
@AMSUser said in Импорт профиля из Portable Chrome:
@Shpankov у меня стоит один Chrome установленный через установщик, а другой - портабельный. Если выбрать импорт из Chrome, Вивальди видит профиля для Chrome с обычной установкой. Если нажать кнопку ниже и выбрать профиль портабельного Хрома, то импорт происходит профиля из непортабельного Хрома.
Хм, тут лучше отправить баг-репорт.
https://vivaldi.com/bugreport/
Портабельный - это неофициально, как я понимаю?
Официально портабельный. У меня Cent browser.
Ну, так цент - это не хром. Кто знает, что там внутри.
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@AMSUser said in Импорт профиля из Portable Chrome:
@Shpankov said in Импорт профиля из Portable Chrome:
@AMSUser said in Импорт профиля из Portable Chrome:
@Shpankov у меня стоит один Chrome установленный через установщик, а другой - портабельный. Если выбрать импорт из Chrome, Вивальди видит профиля для Chrome с обычной установкой. Если нажать кнопку ниже и выбрать профиль портабельного Хрома, то импорт происходит профиля из непортабельного Хрома.
Хм, тут лучше отправить баг-репорт.
https://vivaldi.com/bugreport/
Портабельный - это неофициально, как я понимаю?
Официально портабельный. У меня Cent browser.
Цент сделан на основе Хрома. Не думаю, что там меняли структуру профиля. Да и проблема в том, что Вивальди импортирует профиль из браузера, который нашел по умолчанию, а не профиль, который я указал вручную.
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@AMSUser отправьте баг-репорт.
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- В CentBrowser есть свои внутренние установки безопасности которые могут препятствовать импорту - профили должны быть идентичные - в форках Хрома как раз это условие не соблюдается
- в портабельную версию браузера не всегда можно скопировать другой профиль - это касается и других браузеров - у них разные установки в условиях чтения профиля - собственно поэтому и есть различие между стационарной и портабельной версией, даже если она сделана самим разработчиком браузера как Cent или Opera - кстати в Опере это указывают при установке портабельной версии