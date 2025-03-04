桌面快照版3621.3
-
Aaron Translator
作者：ruaríødegaard
2025年3月4日
已知问题
- [地址栏]有时会显示“Type @history to search your browsing history”，但不起作用（VB-114601）
- [地址栏]历史结果未显示：由于“键入历史记录中的显示搜索查询”设置的迁移错误（VB-112646）
更新日志
- [地址栏]书签停止访问域（VB-114555）
- [地址栏] [设置]移动地址自动完整设置到地址字段选项（VB-114616）
- [MACOS]单击同步错误按钮什么都不做（VB-114578）
- [邮件]切换邮件文件夹时闪烁（VB-113393）
- [邮件]激活“邮件”选项卡（VB-114306）时，消息列表会跳到顶部
- [菜单]书签菜单中的快速拨号图标是反面的（VB-114599）
- [菜单]自定义上下文菜单升级问题（VB-114613）
- [笔记]单击外面清除地址（VB-114544）
- [设置]“重置一般设置为默认设置”重置所有欢迎页面入门设置（VB-114551）
- [快速拨号] [对话框]在底部添加一句话，说我们可能会获得会员委员会（正在审查）（VB-114548）
- [快速拨号] [仪表盘]没有标题的书签没有标题的后备网址（VB-114621）
- [Windows] [MACOS] Widevine Monitor不会向重新加载显示Infobar（VB-114609）
（机翻，人肉校订不足）