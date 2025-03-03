桌面快照版 3620.3
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Aaron Translator
原文：7.2开始稳定 - Vivaldi浏览器快照3620.3
作者：Ruarí Ødegaard
2025年3月3日
已知问题
- [地址栏]有时会显示“Type @history to search your browsing history”，但不起作用
更新日志
- [地址栏] 回格键不能在URL中删除字符（VB-114540）
- [地址栏]空格字符后没有完成（VB-114512）
- [地址栏]使用域扩展时不正确的过渡（VB-114373）
- [书签] URL占位符从“地址”更改为'Bookmark.placeholder.url'（VB-114542）
- [崩溃]在管理配置文件时（VB-114389）
- [邮件]标签不出现在面板或菜单上（VB-114452）
- [菜单]添加“共享Vivaldi”到帮助菜单（VB-114495）
- [同步] [UI]为同步问题提供更好的警告（VB-113008）
- [欢迎] [同步]在首次启动期间添加询问电子邮件，以帮助以后设置同步（VB-114418）
（机翻，人肉校订不足）