安卓快照版 3617.4
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Aaron Translator
原文：添加快速拨号按钮可见性设置 - Vivaldi Android浏览器快照3617.4
作者：Jane
2025年3月3日
新增：
- 在开始页面上包含一个隐藏添加速度拨号按钮的选项 - 如果启动页面不是您添加新的速度拨盘的位置，则您现在可以选择隐藏“添加”按钮。您可以从“自定义开始页面”菜单或设置>“开始”页面上执行此操作。
更新日志：
- [新增]包括一个选项，以隐藏开始页面上的“添加快速拨号”按钮（VAB-1497）
- [菜单]自定义布局设置上的读取列表错误图标（VAB-10456）
- [同步] [界面]根据状态中的同步日志，在标签页开关上更改“同步图标”（VAB-10418）
- [平板电脑]下载设置有两个标题和后按钮（VAB-10830）
- [标签切换器]登录按钮已在“同步”选项卡视图中消失（VAB-10843）
- [界面]更改阅读清单图标（VAB-10456）
- [回归]试图从标签栈关闭最后一个标签页时“删除组”消息（VAB-10852）
- [回归]启用/禁用“显示后台标签页的X按钮”会在标签栏上引起问题（VAB-10846）
- [回归]可折叠的图标来自Chromium（VAB-8843）
- [回归] 标签切换器动画破损（VAB-10842）
- [崩溃]升级后在启动时（VAB-10856）
- 升级为Chromium134.0.6998.31
（机翻，人肉校订）