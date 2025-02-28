Проблемы с ВК видео
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Masterion13
Камрады. При просмотре ВК видео, периодически видео останавливается, вылазит плашка "От вашего браузера поступает слишком много запросов. Подтвердите что вы не робот". На других браузерах (Яндекс, Опера) такой проблемы нет.
Как пофиксить?
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Masterion13
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@Masterion13 said in Проблемы с ВК видео:
Камрады. При просмотре ВК видео, периодически видео останавливается, вылазит плашка "От вашего браузера поступает слишком много запросов. Подтвердите что вы не робот". На других браузерах (Яндекс, Опера) такой проблемы нет.
Как пофиксить?
Попробуйте отключить расширения. В первую очередь для загрузки аудио/видео.