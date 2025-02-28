Камрады. При просмотре ВК видео, периодически видео останавливается, вылазит плашка "От вашего браузера поступает слишком много запросов. Подтвердите что вы не робот". На других браузерах (Яндекс, Опера) такой проблемы нет.

Как пофиксить?