桌面快照版 3616.4
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Aaron Translator
原文：地址栏工作继续 - Vivaldi浏览器快照3616.4
作者：Ruarí Ødegaard
2025年2月27日
更新日志
- [广告拦截器] [设置]使主框架阻止选择（VB-114331）
- [地址栏]下拉列表中的地球仪图标闪烁（VB-114416）
- [地址栏]将“切换到此标签页”更改为“切换到标签页”（VB-114348）
- [地址栏]设计调整：弹出输入字段并将其与下拉列表合并（VB-113188）
- [地址栏]删除文本时，图标闪烁（VB-113924）
- [地址栏]缺少项目（VB-113507）
- [地址栏]搜索无法从搜索字段（VB-114010）起作用
- [地址栏]搜索favicon在按下空格键时会闪烁（VB-114330）
- [地址栏]仅在使用指定的搜索引擎时返回一组特定的结果（VB-113270）
- [地址栏]切换到标签按钮很难读取（VB-114345）
- [地址栏]撤消功能有问题（VB-113344）
- [书签]排序选择器更新，列宽度也是如此，而不是列内容（VB-114463）
- [书签] UI在面板中闪烁（VB-114459）
- [书签] URL是从上一次编辑的书签继承的（VB-114426）
- [浏览器js]确保没有防止该文档（VB-113903）
- [日历]电子邮件的内部链接不可点击（VB-114006）
- [日历]内部链接不能与外部邀请一起发送（VB-114112）
- [日历]粘贴重复事件移动选定的日期（VB-111979）
- [日历]从垃圾中还原远程事件导致错误（VB-107480）
- [Chromium]更新至134.0.6998.31
- [崩溃]创建多个隐身窗口时（VB-113781）
- [仪表盘] [天气小部件]检测位置并将其用作小部件中的默认值（VB-114335）
- [订阅]有可能在没有邮件和日历的情况下打开供稿（VB-114298）
- [邮件]发送的电子邮件随后从IMAP发送的文件夹中删除，在IMAP垃圾文件夹中重复了（VB-114343）
- [邮件] [日历]从电子邮件创建事件时，标题为空白（VB-114378）
- [邮件] [设置]在取消复选框时，标签消失了（VB-114423）
- [邮件] [设置]搜索时始终可见一些邮件设置（VB-114430）
- [媒体] [Widevine]更好地处理新的/清洁安装中缺乏宽阔的支撑（VB-109434）
- [设置]添加新密码后未更新的密码列表（VB-114332）
- [共享Vivaldi]对话框的第二版（VB-112424）
- [快速拨号]在快速拨号页中创建新文件夹可能会使瓷贴错误（VB-114374）
- [快速拨号]当大小不是图标时缺少缩略图标题（VB-114276）
- [标签页] [主题]移动标签页将在标签页上打破主题颜色（VB-114145）
（机翻，人肉校订不足）