安卓快照版 3610.3
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Aaron Translator
原文：https://vivaldi.com/blog/android/android-7-2-3610-3/
作者：Jane
2025年2月24日
新增：
- 添加快速拨号浮动按钮 - 从现在开始，要添加一个新的快速拨号，请查找开始页面右下角的浮动“添加”按钮。
更新日志：
- [新增]添加快速拨号浮动按钮（VAB-10633）
- [书签]在书签中更改排序顺序启动开始页面排序更改（VAB-10759）
- [书签]排序时文件夹应处于顶部（VAB-10746）
- [笔记]更改附注行以显示编辑的时间而不是创建时间（VAB-10765）
- [笔记]不要在从未编辑过的新笔记上显示“修改”标签（VAB-10789）
- [设置]在“启用直接匹配”和“建议X表示建议”之间添加分离器（VAB-10744）
- [快速拨号]保存位置不会自动更改（VAB-10802）
- [启动页]在开始页面上切换组时按钮移动（VAB-10800）
- [开始页]不能移动最后的快速拨号（VAB-10790）
- [启动页]在页面之间缓慢滚动时，更改快速拨号尺寸可见（VAB-9450）
- [同步]需要在Vivaldi中多次点击“管理”按钮（VAB-10675）
- [同步]敲击“输入您的密码”通知什么都不做（VAB-10817）
- [UI]菜单中的空白空间，当阅读器视图移动到前5个菜单选项时。 （VAB-10505）
- [UI]切换主题后的隐身标签页的地址栏错误的颜色（VAB-10631）
- [UI] 标签切换器按钮仅在旋转设备或重新启动应用程序后移动到地址栏（VAB-10775）
- [崩溃]谷歌商店崩溃（VAB-10804）
- [崩溃]谷歌商店崩溃在Vivaldi Tracker Blocker（VAB-10803）中
- [回归]导出应用程序的双击无效（VAB-10763）
- [回归]标签的最小尺寸不起作用（VAB-10729）
- 更新为Chromium 134.0.6998.21
（机翻，人肉校订）