有时候访问某些网站会提示：

要建立安全连接，您的时钟设置必须正确。这是因为，网站用于证明身份的证书仅在特定时间段有效。由于您设备的时钟不正确，因此 Vivaldi 无法验证这些证书。

如果用 Edge 打开则会提示：

此服务器无法证明它是 www.website.com ；它的安全证书已于 60 天前到期。这可能是错误配置或攻击者截获连接而导致。计算机的时钟当前设置为 2025年2月24日星期一。显示的时间是否正确？如果不正确，则应更正系统时钟，然后刷新此页面。

用 Firefox 打开则提示：

警告：面临潜在的安全风险

Firefox 检测到问题而没有继续连接 www.website.com。可能是该网站配置有误，或者您的计算机时钟设置有误。

很可能该网站的证书已过期，因而阻碍 Firefox 安全地连接。如果您继续访问该网站，攻击者可能尝试窃取您的密码、电子邮件或信用卡等信息。

您可以做什么？

这个问题大多与网站有关，无法通过您的操作解决。您可以向此网站的管理者反馈此问题。

详细了解…

各个网站通过证书证明自己的身份，它们在设定的时间段内有效。www.website.com 的证书已于 12/27/2024 过期。

错误代码：SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE

查看证书