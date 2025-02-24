如何解决“时钟错误”问题？
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DOSforever
有时候访问某些网站会提示：
您的时钟快了
您计算机的日期和时间（2025年2月24日星期一 19:17:44）不正确，因此无法与 www.website.com 建立私密连接。
NET::ERR_CERT_DATE_INVALID
如果您想获得 Vivaldi 最高级别的安全保护，请开启增强型保护
[更新日期和时间]
要建立安全连接，您的时钟设置必须正确。这是因为，网站用于证明身份的证书仅在特定时间段有效。由于您设备的时钟不正确，因此 Vivaldi 无法验证这些证书。
如果用 Edge 打开则会提示：
你的连接不是专用连接
攻击者可能试图从 www.website.com 窃取你的信息(例如，密码、消息或信用卡)。
NET::ERR_CERT_DATE_INVALID
此服务器无法证明它是 www.website.com；它的安全证书已于 60 天前到期。这可能是错误配置或攻击者截获连接而导致。计算机的时钟当前设置为 2025年2月24日星期一。显示的时间是否正确？如果不正确，则应更正系统时钟，然后刷新此页面。
继续访问 www.website.com (不安全)
用 Firefox 打开则提示：
警告：面临潜在的安全风险
Firefox 检测到问题而没有继续连接 www.website.com。可能是该网站配置有误，或者您的计算机时钟设置有误。
很可能该网站的证书已过期，因而阻碍 Firefox 安全地连接。如果您继续访问该网站，攻击者可能尝试窃取您的密码、电子邮件或信用卡等信息。
您可以做什么？
这个问题大多与网站有关，无法通过您的操作解决。您可以向此网站的管理者反馈此问题。
详细了解…
各个网站通过证书证明自己的身份，它们在设定的时间段内有效。www.website.com 的证书已于 12/27/2024 过期。
错误代码：SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATE
查看证书
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[接受风险并继续]
也就是除了 Vivaldi 其它浏览器都有让用户不顾错误而继续访问的选项，那么如何让 Vivaldi 也能继续访问呢？
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Aaron Translator
@DOSforever
我不知道Vivaldi怎么绕过或忽略系统时钟检测。我总是安装NTP-Client实时校准系统时钟。
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DOSforever
@Aaron 虽然提示是时钟错误，但实际本机的时钟并没有错，其它浏览器并没有提示是时钟错误，而是网站的证书时间过期了。而且我也重新校准过本机的时钟，访问依旧是提示时钟错误。