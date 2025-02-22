@LIGA

на андроиде в настройках такого параметра нет.

Но я предполагаю, что на десктопе флаг и этот параметр делают одно и то же. Может быть, включение этого чекбокса включает и флаг, то есть это просто разные способы включить "плавность".

А что происходит с движком на андроиде, если включить флаг, - знают только разрабы. Может быть, он давно уже ничего не включает.