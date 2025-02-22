Плавная прокрутка
-
Ответ: Vivaldi для Android
Как включить плавную прокрутку страниц, как в десктопной версии? Вроде она была, но потом перестала работать.
-
@LIGA
есть такой флаг
chrome://flags/#smooth-scrolling
если это то, что вы имели в виду?
-
@far4 Этот флаг я пробовал, не помогает.
. Вот такой параметр интересует.
-
@LIGA
на андроиде в настройках такого параметра нет.
Но я предполагаю, что на десктопе флаг и этот параметр делают одно и то же. Может быть, включение этого чекбокса включает и флаг, то есть это просто разные способы включить "плавность".
А что происходит с движком на андроиде, если включить флаг, - знают только разрабы. Может быть, он давно уже ничего не включает.