@Shpankov аллах. открываем несколько окон, как-нибудь их помечаем(например у каждого окна уникальные вкладки- чтобы не спутать где какое). запоминаем их последовательность. закрываем тело. открываем тело. какая последовательность окон? такая же как при их создании. теперь меняем их очередность на таскбаре(сразу отвечаю зачем это- затем, что какое-то окно может быть более актуальным в какой-то конкретный момент(для конкретной задачи), и дабы не искать его среди множества других, практически неотличимых окон, актуальное окно перемещаешь вверх или вниз(я использую вертикальное расположение- как наиболее вменяемое для мониторов где ширина гораздо больше высоты, а это абсолютное большинство мониторов у юзеров) по таксбару). закрываем тело. открываем тело. какая последовательность окон? отнюдь не "окна восстановятся в состоянии, в котором они были на момент закрытия", но они восстановятся в том порядке, в котором были ИЗНАЧАЛЬНО созданы. это помеха. и очень раздражающая. да, лучше было бы, как я и писал много лет назад, чтобы текущая последовательность запоминалась, но это слишком сложно для данного разработчика, а нумерацию окон даже он осилит. и вроде бы я об этом засылал.. но может и нет- слишком много воды утекло.

по поводу перемещения пришпиленных вкладок. я допропорядочно ошибся, и увидел это только на нескольких вкладках(да, не комп, а рухлядь), которые создал специально для теста. сессия, на которой проверял до этого(т.е. моя рабочая сессия), содержала их много и они просто визуально не успевали переместиться и отобразиться до того, как выходил из браузера, но внутри что-то успевало отработать, и создавалось обманчивое впечатление, что я закрываю тело без вкладок, а открываю с их кучей. виноват но, сама-то проблема никуда не девается, лишь немного видоизменяется. такое всратое поведение обязано регулироваться опцией.

по поводу багрепортов, которые от слова "баг"- т.е. когда что-то работает не так, как задумывалось. так вот, прошло столько времени, что стало очевидно- это именно то поведение, которое разработчик и хочет. это не баг в коде, это баг дизайна, виденья, это нельзя исправить. по крайней мере с теми кто к этому причастен. можно исправить ошибки в коде, но нельзя исправить дизайн. только сломать и сделать заново, причём с новой командой. примеров обратного науке неизвестно