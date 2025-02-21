undead pinned tabs
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нет, конечно не проблема их отшпилить, закрыть и сохранить сессию, но я хочу знать есть ли нативный механизм или только трюки доступны?
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@BABUT said in undead pinned tabs:
нет, конечно не проблема их отшпилить, закрыть и сохранить сессию, но я хочу знать есть ли нативный механизм или только трюки доступны?
Как я понял - у вас дублируются закреплённые вкладки при закрытии окон. А зачем вы закрепляете одни и те же вкладки в разных окнах?
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@Shpankov очевидный и наиболее востребованный вариант- вкладки расширений и онлайн-переводчиков, но во1, "а зачем это?"- хоть и является родовым пятном всех русскоязычных форумов, но спрашивать это, мягко говоря, неприлично, бо у человека могут быть свои, может быть даже интимные, причины. во2- вопрос не об этом, проблеме с дублированием табов многие годы и она никак не решается и решаться не собирается, это просто данность- как рябая харя от проказы. вопрос в том, что есть ли какой-то нативный механизм отключить "восстановление"(в кавычкам потому, что в приведённом мною примере восстанавливать вообще нечего! по крайней мере так должно быть с точки зрения вменяемости и бытовой логики) пришпиленных табов на новом окне, где их отродясь не было. окно вообще должно быть отдельной песочницей в отдельном адресном пространстве, по сути- отдельной галактикой, никак с другими "галактиками" не контактирующей, и любые перемещения табов(как обычных, так и пришпиленных) между окнами должны быть инициированные только и исключительно пользователем, желательно только и исключительно в ручном режиме. но кто я такой чтобы нести данным разработчикам свет разума? у меня задача проще- находить пути обхода их рукожопия
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@BABUT Ну, а что конкретно вы предлагаете? Автоматически удалять дубли? А как их определять, эти дубли? Они имеют разный ID и разную историю просмотра. Что с этим делать?
Далее - чтобы закрепить все закреплённые вкладки за определёнными окнами, нужно тогда или сохранять все окна, как сессию перед закрытием, или закрывать браузер не через закрытие каждого окна по отдельности, а выходом из приложения. При следующем запуске восстановятся все окна со всеми закреплёнными в них вкладками.
Или вы хотите опцию отключения переноса закреплённых вкладок в основное окно при закрытии активного? Ну, сделайте такой запрос через баг-репорт. Просто для любых опций и функций нужно логичное объяснение - зачем. Если не хотите переноса закреплённых вкладок в другие окна - ну, не закрепляйте их. Зачем вы это делаете, если они вам нужны исключительно временно?
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@Shpankov я вполне прямо сказал что предлагаю- не создавать дубли. смерть окна должна означать смерть всего, что к нему было привязано. если такой привязанности на текущем этапе разработки нет, то реализовать оную. никакого автоматического "надмозга" по перемещению табов не нужно, это медвежья и, похоже, неотключаемая услуга. если юзеру понадобится сохранить пришпиленные табы(равно как и любые прочие), то он должен самостоятельно и вручную их отправить между окнами(кстати, неплохо было бы окна пронумеровать что ль- дабы не ориентироваться лишь на описание активного таба в окне. а далее, через ручное назначение номера окну, можно было бы решить другую многолетнюю проблему- очерёдность открытия окон при старте браузера- это очень простое, просто-таки примитивное решение, и если разработчику даже его необходимо объяснять, то объяснять уже бесполезно). и читаем внимательно- я хоть и закрываю каждое окно по отдельности, но в конце, когда остаётся одно и пустое окно, я выхожу из браузера. совсем выхожу! т.е. в этот момент вся сессия состоит из одного окна в котором один пустой таб и нет ни одного пришпиленного, но это состояние не сохраняется как сессия при выходе из браузера. при следующем открытии браузера прежде пустое окно обрастает не весть откуда взявшимися пришпиленными табами. если разработчик не в состоянии решить такую простую задачу, то пусть просто возмёт расширение "session buddy" и интегрирует его. не нужно "помогать" юзеру, нужно ему не мешать, но я за свою жизнь(а это полвека) ещё ни разу не встречал разработчика, который смог бы осознать и принять такой концепт. я когда учился на права, то инструктор спросил меня какое самое важное правило в пдд?- я не знал что ответить, а он сказал, что самое важно правило- не создавай помех другим.
что до временности, то у меня некоторые "временные" окна жили до этого пару лет, и лишь какие-то непонятные проблемы с cloudflare, невоспроизводимые на чистой установке, сподвигли меня переделать всё с чистого листа, и вот тут я столкнулся с этими бессмертными пришпиленными табами
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@BABUT said in undead pinned tabs:
смерть окна должна означать смерть всего, что к нему было привязано. если такой привязанности на текущем этапе разработки нет, то реализовать оную.
Отправьте такой запрос через баг-репорт. Я попрошу разработчиков посмотреть.
@BABUT said in undead pinned tabs:
очерёдность открытия окон при старте браузера- это очень простое, просто-таки примитивное решение
Вы не понимаете, о чём говорите. То, что вам кажется упрощением, на самом деле приведёт к полному хаосу.
Сейчас сделано элементарно просто: вы открываете столько окон, сколько нужно, закрываете их в любом порядке. Каждое доп.окно - временное: поработали - закрыли, когда стало не нужно. При следующем старте откроется всегда новое основное окно. А вот если вы закроете приложение сразу со всеми окнами через выход, то при следующем запуске все окна восстановятся в состоянии, в котором они были на момент закрытия. Куда уж проще-то?
@BABUT said in undead pinned tabs:
в этот момент вся сессия состоит из одного окна в котором один пустой таб и нет ни одного пришпиленного, но это состояние не сохраняется как сессия при выходе из браузера. при следующем открытии браузера прежде пустое окно обрастает не весть откуда взявшимися пришпиленными табами.
Я не могу повторить такое поведение. Вы проверяли на чистом профиле без расширений? Если я закрываю доп.окно с закреплёнными вкладками - закреплённые вкладки перемещаются в основное окно.
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@Shpankov аллах. открываем несколько окон, как-нибудь их помечаем(например у каждого окна уникальные вкладки- чтобы не спутать где какое). запоминаем их последовательность. закрываем тело. открываем тело. какая последовательность окон? такая же как при их создании. теперь меняем их очередность на таскбаре(сразу отвечаю зачем это- затем, что какое-то окно может быть более актуальным в какой-то конкретный момент(для конкретной задачи), и дабы не искать его среди множества других, практически неотличимых окон, актуальное окно перемещаешь вверх или вниз(я использую вертикальное расположение- как наиболее вменяемое для мониторов где ширина гораздо больше высоты, а это абсолютное большинство мониторов у юзеров) по таксбару). закрываем тело. открываем тело. какая последовательность окон? отнюдь не "окна восстановятся в состоянии, в котором они были на момент закрытия", но они восстановятся в том порядке, в котором были ИЗНАЧАЛЬНО созданы. это помеха. и очень раздражающая. да, лучше было бы, как я и писал много лет назад, чтобы текущая последовательность запоминалась, но это слишком сложно для данного разработчика, а нумерацию окон даже он осилит. и вроде бы я об этом засылал.. но может и нет- слишком много воды утекло.
по поводу перемещения пришпиленных вкладок. я допропорядочно ошибся, и увидел это только на нескольких вкладках(да, не комп, а рухлядь), которые создал специально для теста. сессия, на которой проверял до этого(т.е. моя рабочая сессия), содержала их много и они просто визуально не успевали переместиться и отобразиться до того, как выходил из браузера, но внутри что-то успевало отработать, и создавалось обманчивое впечатление, что я закрываю тело без вкладок, а открываю с их кучей. виноват но, сама-то проблема никуда не девается, лишь немного видоизменяется. такое всратое поведение обязано регулироваться опцией.
по поводу багрепортов, которые от слова "баг"- т.е. когда что-то работает не так, как задумывалось. так вот, прошло столько времени, что стало очевидно- это именно то поведение, которое разработчик и хочет. это не баг в коде, это баг дизайна, виденья, это нельзя исправить. по крайней мере с теми кто к этому причастен. можно исправить ошибки в коде, но нельзя исправить дизайн. только сломать и сделать заново, причём с новой командой. примеров обратного науке неизвестно
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@BABUT said in undead pinned tabs:
открываем несколько окон, как-нибудь их помечаем(например у каждого окна уникальные вкладки- чтобы не спутать где какое). запоминаем их последовательность. закрываем тело. открываем тело. какая последовательность окон? такая же как при их создании. теперь меняем их очередность на таскбаре(сразу отвечаю зачем это- затем, что какое-то окно может быть более актуальным в какой-то конкретный момент(для конкретной задачи), и дабы не искать его среди множества других, практически неотличимых окон, актуальное окно перемещаешь вверх или вниз(я использую вертикальное расположение- как наиболее вменяемое для мониторов где ширина гораздо больше высоты, а это абсолютное большинство мониторов у юзеров) по таксбару). закрываем тело.
Таскбар - это совершенно самостоятельный инструмент по управлению окнами. Вы можете переставлять там всё как угодно - это не относится к внутренней работе браузера. Таскбар - это системная функция, а не браузерная. Они никак не связаны.
@BABUT said in undead pinned tabs:
открываем тело. какая последовательность окон? отнюдь не "окна восстановятся в состоянии, в котором они были на момент закрытия", но они восстановятся в том порядке, в котором были ИЗНАЧАЛЬНО созданы.
Всё правильно. Так и задумано. Перестановка в таскбаре никак не влияет на работу в браузере.
@BABUT said in undead pinned tabs:
это помеха. и очень раздражающая. да, лучше было бы, как я и писал много лет назад, чтобы текущая последовательность запоминалась
Отправьте запрос в Microsoft на добавление такой опции в Windows.
@BABUT said in undead pinned tabs:
но, сама-то проблема никуда не девается, лишь немного видоизменяется. такое всратое поведение обязано регулироваться опцией.
Здесь нет никакой проблемы. Окна и вкладки - почти равнозначные компоненты браузера, позволяющие просматривать множество вкладок более комфортно. Если вы в каком-то из окон закрепляете вкладки - это значит, что они вам важны и вы не хотите, чтобы они случайно закрылись. Поэтому при закрытии дополнительного окна закреплённые в нём вкладки переносятся в основное - ведь вы же не хотите их потерять? А если вам они не нужны или не важны - просто не закрепляйте их. Что же тут сложного?
Далее, если вам так важно, чтобы одни и те же вкладки были закреплены в разных окнах - попробуйте использовать пространства. Вот там вы можете легко переключаться между пространствами, в каждом пространстве иметь дубли закреплённых вкладок, и при закрытии браузера они не будут собираться в одно окно. Вполне удобное решение.
@BABUT said in undead pinned tabs:
это не баг в коде, это баг дизайна, виденья, это нельзя исправить.
Баги правятся как в коде, так и в дизайне. Дизайн может вообще кардинально меняться, даже логика его работы, если на то есть важные причины в виде, например, множественных запросов пользователей.
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@Shpankov окей, если это никак не связанное, то надо делать браузер для сферического коня в вакууме, и на нём же браузер запускать, а не всякие там виндоузы и хренуксы. ну или там под яву, а потом чесать промежность, недоумевая почему это никому ненужным оказалось. потому и говорю, что нумерацию осилят, а вот последовательность на таскбаре- это уже вне их возможностей. реальный мир- он из виндоузов, хренуксов и прочих весьма специфичных вещей. люди пользуются именно конкретными вещами, а не сферическими конями в вакууме.
винда тут никакого отношения к тому, в какой последовательности браузер свои окна открывает, не имеет. если открывать окна в последовательности 3,2,4,1, то так они и будут на таскбаре. не нужно изобретать виндоуз для этого, есть примитивное решение. а есть и непримитивное- специфичное для винды, но и гораздо удобнее.
не надо делать предположений чего я хочу. есть факт- я закрываю окно. вместе с ним закрываются все табы- это тоже факт. предполагать, что я закрываю окно, но хочу ещё пиццу заказать и эспрессо- это чистой воды домыслы, высосанные из пальца. если есть запрос на такое поведение(кто все эти люди?! что с ними не так?), то нужна опция, которая оградит прочих от этого тлетворного влияния запада(это с их подачи пошло)
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@Shpankov said in undead pinned tabs:
А если вам они не нужны или не важны - просто не закрепляйте их. Что же тут сложного?
закрепление не только позиционирует в конкретном месте(и оно не зависит от общего количества вкладок), к которому привыкаешь, но и здорово экономит пространство