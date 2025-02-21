原文：地址栏修复 - Vivaldi浏览器快照3610.4

作者：Akira Hojo

2025年2月20日

地址栏反馈

长期快照的用户可能已经注意到更新日志中的地址栏经常提及。此功能既重要又复杂，尤其是对于Vivaldi，我们维护单独的桌面和移动版本。我们正在努力实施统一的实施以提高性能，尽管此过程可能会引入新的问题或回归。

如果您遇到问题，我们将了解禁用该功能的诱惑。但是，存在快照以收集反馈并完善稳定版本。为了帮助我们改进，请提供详细的报告 - 诸如“它不起作用”之类的brief评论是不可行的。继续测试未来的快照并分享您的见解，以便我们可以尽早解决问题。

更新日志

[新增] [键盘]提供通用键盘快捷键优先级列表（VB-34531）

[新增] [设置]启用位置覆盖 （实验）

[地址栏] [设置] [书签]更改优先级以启用书签简称（VB-114135）

[地址栏]如果打开新标签时键入太快，下拉列表将保持打开状态（VB-113918）

[地址栏] 输入搜索提供商项目时Favicon闪烁（VB-113170）

[地址栏]有时不提供任何建议（VB-112358）

[地址栏]在搜索字段直接匹配不起作用（VB-114312）

[地址栏]切换到标签页按钮（VB-113187）

[地址栏]重新安排Omnibox的设置。添加搜索建议（VB-113814）

[地址栏]分离“启用书签”和“优先书签”配置项（VB-114175）

[地址栏]搜索时下拉列表为空（VB-113766）

[书签] [面板]书签列表在尝试排序或移动条目时的列表滚动消失（VB-113861）

[书签栏]支持拖放以安装书签（VB-45749）

[按钮]从Google上显示“获取图像描述”，右键单击（VB-113649）

[日历]事件不能邀请非联系人（VB-1110519）

[日历]无法与Zoho Caldav日历同步事件（VB-113905）

[日历]拖动重复的任务以移动“所有”使它们消失（VB-114236）

[Chromium]更新至134.0.6998.21

[联系人]在按钮旁边添加Gravatar隐私政策（VB-113930）

[崩溃] [扩展]在导入期间（VB-108544）

[崩溃]在个人资料选择期间（VB-114105）

[崩溃]仪表盘页面上的错误（VB-113353）

[崩溃] [Linux]在ARM64上为某些用户开始：chr 134所需的撤消解决方法（vb-113321） ######（什么鬼翻译）

[扩展]点击和MV3权限处理：较早修复的部分回归（VB-76153）

[扩展]在打开弹出时删除扩展使其停留（VB-114177） ###### （莫名其妙的翻译）

[macOS]窗口按钮在从另一个空间更改OS外观时放错了位置（VB-112622）

[邮件] [日历]添加以从电子邮件消息（VB-113883）中的上下文菜单直接制作日历邀请/任务的选项

[邮件] [日历]添加功能从电子邮件列表中的右键菜单（也在邮件窗口小部件）中创建事件（VB-114016）

[邮件]在进入邮件设置之前，在侧边栏中添加lable（vb-113673）

[邮件]使用键盘选择文件夹不会关注消息列表（VB-113891）

[邮件]使用键盘选择文件夹不会打开消息列表（VB-113885）

[邮件]将电子邮件发送给自己时的行为不稳定（VB-79700）

[PWA]菜单同时显示安装和创建快捷操作（VB-113914）

[面板]按钮重新排序失败，邮件功能关闭（VB-113995）

[密码]保存的密码仅在紧凑密度中显示1行（VB-113141）

[回归]速度拨号不会在添加或删除条目时更新（VB-114268）

[会话恢复]丢失标签页（VB-113884）

[快速拨号]搜索字段在搜索过程中显示下拉中的错误图标（VB-114005）

[同步​​] [快速拨号]启动页面重新加载到错误的文件夹（VB-114179）

[标签页]“静音标签页”不显示复选标记（VB-103682）

[工具栏] [设置]当选择“隐藏状态栏”时，仍然显示状态信息覆盖（VB-105520）

[UI]统一添加小部件并添加快速拨号输入按钮（VB-112959）

（机翻，人肉校订不足）