@Shpankov said in проблема с веб страницами:

@nottodaygc Без ссылки невозможно протестировать проблему.

Дело не в ссылке, подойдёт любая. Главное, чтобы она была в другом приложении.

У меня браузер запускается с --user-data-dir на другом диске. Раньше ссылки из других приложений открывались в указанном профиле, если браузер был заранее запущен и открывались в профиле по умолчанию, если браузер был закрыт в момент клика по ссылке.

Сегодня они даже при запущенном браузере пытаются открыться в профиле по умолчанию, которого нет, поэтому открывается окно с приветствием.

Вообще, я вчера по-всякому извращался с системами в дуалбуте, профилями Вивальди и всё в таком духе, явно что-то могло поломаться, поэтому у меня как-то мысли не возникло винить браузер. А тут этот топик.