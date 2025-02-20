проблема с веб страницами
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при открытии веб страницы в игре ( которая должна переносить тебя в бразер) открыватся окно
что делать в такой ситуации?
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PPathduck moved this topic from Gaming
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@nottodaygc Можете скопировать ссылку, по которой переходите?
Браузер Vivaldi установлен обычно, весь процесс начальной установки прошёл?
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привести пример с ссылкой с треда не могу тк не смогу ее никак открыть кроме как кнопка в игре, но например с интеграциями в дискорде такая же проблема. условно стим должен переносить на эту страницу
https://steamcommunity.com/id/nottodayjss/
но открывается то же окно "добро пожаловать"
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@nottodaygc Без ссылки невозможно протестировать проблему.
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@nottodaygc с интеграциями в дискорде точно такая же проблема. в ответе выше я прислал ссылку куда должно перекидывать в браузер, но открывается vivaldi:welcome страница
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@nottodaygc Нужен баг-репорт и ссылки для тестирования.
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sedative29rus
@Shpankov said in проблема с веб страницами:
@nottodaygc Без ссылки невозможно протестировать проблему.
Дело не в ссылке, подойдёт любая. Главное, чтобы она была в другом приложении.
У меня браузер запускается с --user-data-dir на другом диске. Раньше ссылки из других приложений открывались в указанном профиле, если браузер был заранее запущен и открывались в профиле по умолчанию, если браузер был закрыт в момент клика по ссылке.
Сегодня они даже при запущенном браузере пытаются открыться в профиле по умолчанию, которого нет, поэтому открывается окно с приветствием.
Вообще, я вчера по-всякому извращался с системами в дуалбуте, профилями Вивальди и всё в таком духе, явно что-то могло поломаться, поэтому у меня как-то мысли не возникло винить браузер. А тут этот топик.
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@sedative29rus said in проблема с веб страницами:
@Shpankov said in проблема с веб страницами:
@nottodaygc Без ссылки невозможно протестировать проблему.
Дело не в ссылке, подойдёт любая. Главное, чтобы она была в другом приложении.
У меня браузер запускается с --user-data-dir на другом диске. Раньше ссылки из других приложений открывались в указанном профиле, если браузер был заранее запущен и открывались в профиле по умолчанию, если браузер был закрыт в момент клика по ссылке.
Сегодня они даже при запущенном браузере пытаются открыться в профиле по умолчанию, которого нет, поэтому открывается окно с приветствием.
Вообще, я вчера по-всякому извращался с системами в дуалбуте, профилями Вивальди и всё в таком духе, явно что-то могло поломаться, поэтому у меня как-то мысли не возникло винить браузер. А тут этот топик.
Это в стабильной версии? Хм, у меня нормально открывает ссылку в браузере, никаких проблем.
Если воспроизводится - лучше отправить баг-репорт.
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sedative29rus
@Shpankov said in проблема с веб страницами:
Если воспроизводится
Я уверен, что не смогу это повторить на чистой ОС
Закостылил у себя принудительно в реестре HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\VivaldiHTM.33MRTYBQEVU7XDSZ33JD2FEWD4\shell\open\command в виде "D:\Soft\Vivaldi\Application\vivaldi.exe" --user-data-dir=Z:\Vivaldi --single-argument %1
Вроде работает чётко.