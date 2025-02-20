Добрый день/вечер/ночь. С последним обновлением увидел, что заявлена отправка вкладок на другие устройства, решил опробовать данную фичу. Захожу на любую вкладку, нажимаю правую кнопку мыши для вызова контекстного меню, далее навожу мышь на "отправить на устройства" и выбираю свой телефон (с которым естественно настроена полная синхронизация), но ничего не происходит.. Совсем.

Windows 24h2

Android 15

Браузер на андроиде установлен из play market, естественно последняя версия (как и на пк).

Пробовал к тому же и пробную версию браузера ставить на оба девайса, но там эта фича так же не работает. Пробовал и на других устройствах (Linux Manjaro и Android 11) и там я тоже ничего сделать не смог.