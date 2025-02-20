iOS 快照版 3609.3
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Aaron Translator
原文：Chromium 升级至134 - Vivaldi IOS浏览器快照3609.3
作者：Akira Hojo
2025年2月20日
新增：
- 翻译历史记录选项 - 您可以通过在翻译面板中敲击历史图标来轻松浏览翻译历史记录。
- 特定网站缩放设置 - 您现在可以查看特定网站自定义缩放设置的列表。此外，所有缩放设置都可以从同一位置重置。
- 新的UI语言 - 我们现在支持南非荷兰语，白俄罗斯语，孟加拉语，爱沙尼亚语，冰岛语，乔治亚语，旁遮普语，斯洛文尼亚语和塞尔维亚语（拉丁）作为界面语言。
变更日志
- [新增] [翻译]翻译历史（VIB-944）
- [新增] [缩放]在内容设置中显示“特定网站缩放设置”（VIB-1111）
- [崩溃]在隐身标签页中敲击“同步”应用程序崩溃（vib-11108）
- [回归] [起始页]在快拨组之间滑动不会移动蓝线（VIB-1128）
- [语言]更新支持的语言列表（VIB-411）
- [菜单]简化文本选择菜单（VIB-1093）
- [笔记]显示了修改的编辑笔记的时间戳（VIB-1100）
- [同步]浏览器在登录后尝试同步数据时会冻结（vib-1099）
- [Chromium]升级到134.0.6998.11
（机翻，人肉校订）