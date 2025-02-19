@Adelaida20374 said in ↓:

Здравствуйте, пользуемся Вивальди всей семьёй

Я просто в диком восторге!

Вы и Ваша семья - отличный пример для подражания! Так держать!

@Adelaida20374 said in ↓:

у меня перестал воспроизводиться звук...

...Помогите разобраться

@Adelaida20374, Проверьте в первую очередь:

Настройки браузера → Настройки контента → Настройки сайтов → Звук → Звук(Включить).

Иногда, при обновлении браузера, из-за разнообразных сбоев(часто по вине прошивки устройства), бывает слетают некоторые настройки браузера, их просто надо повторно включить.