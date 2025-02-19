Не работает звук
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Adelaida20374
Здравствуйте, пользуемся Вивальди всей семьёй, но только у меня возникли проблемы. Дело в том, что я очень давно пользуюсь этим браузером на разных устройствах и в прошлом году у меня перестал воспроизводиться звук. На абсолютно любом сайте, я удаляла приложение и скачивала заново, перезагружала телефон, отменяла все разрешения и включала их заново, проверила все настройки на телефоне и в браузере и ничего не помогло. Хотя в других браузерах (Яндекс, Гугл, хром) все нормально. Помогите разобраться
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@Adelaida20374 said in ↓:
Здравствуйте, пользуемся Вивальди всей семьёй
Я просто в диком восторге!
Вы и Ваша семья - отличный пример для подражания! Так держать!
@Adelaida20374 said in ↓:
у меня перестал воспроизводиться звук...
...Помогите разобраться
@Adelaida20374, Проверьте в первую очередь:
Настройки браузера → Настройки контента → Настройки сайтов → Звук → Звук(Включить).
Иногда, при обновлении браузера, из-за разнообразных сбоев(часто по вине прошивки устройства), бывает слетают некоторые настройки браузера, их просто надо повторно включить.