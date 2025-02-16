@airnbrew

прошивка может закрывать процессы в памяти. Те, что сочтёт лишними.

Повторюсь, у меня нет такого поведения браузера, как у вас, и я никогда с таким не сталкивался на А10. Значит, дело не в браузере (хотя дело может быть в работе браузера на новых андроидах — поэтому, укажите на всякий случай версию андроида, тип процессора, количество оперативки).

Когда вы пишете на форуме о каком-то баге, то первым делом этот баг должен кто-то повторить и подтвердить, что он существует. Что это не артефакт, касающийся именно вашего смартфона. И у вас это не предложение, по существу дела, а описание бага в работе браузера (или прошивки, или взаимодействия браузера с ней).

Попробуйте поискать на форуме, особенно в англ. разделе, жалобы, аналогичные вашей.

Если не найдёте, то создайте тему там же, на англ. языке, конечно, с пошаговым описанием, как воспроизвести этот баг, и техн. характеристиками вашего смарта.

Но перед тем, как делать всё это, нужно проверить, будет ли воспроизводиться у вас баг на snap-версии Вивальди - для начала без синхронизации с настройками браузера по умолчанию.

Будет ли он после перезагрузки смарта.