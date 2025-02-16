Пропадают приватные вкладки...
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По наивности думал, что приватность в касается основном интернета - у вкладки свои кукисы-пароли-формы-итд. А тут ещё опытным путём выяснилось, что и пользователь только свой, выделенный. Заблокировал телефон, разблокировал - всё, приватной вкладки нету.
По-хорошему просится настройка, по какому поводу нужно закрывать приватные вкладки - блокировка аппарата, отключение экрана (это не всегда то же самое), сворачивание браузера, что-нить ещё может быть, вплоть до перехода на другую вкладку. Или же только вручную.
А так уж совсем паранойя получается. Злобно.
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@airnbrew
я не могу подтвердить: у меня приватные вкладки при выключении экрана/блокировке не закрываются и не пропадают. Притом, не пропадают ни если браузер на экране ни когда он свёрнут. И уведомление в шторке всегда остаётся.
Заметьте, у меня Мяу, которая славится прибиванием всего и вся
Возможно, вам надо подумать в направлении настроек прошивки?
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А прошивка лезет в работу браузера?
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@airnbrew
прошивка может закрывать процессы в памяти. Те, что сочтёт лишними.
Повторюсь, у меня нет такого поведения браузера, как у вас, и я никогда с таким не сталкивался на А10. Значит, дело не в браузере (хотя дело может быть в работе браузера на новых андроидах — поэтому, укажите на всякий случай версию андроида, тип процессора, количество оперативки).
Когда вы пишете на форуме о каком-то баге, то первым делом этот баг должен кто-то повторить и подтвердить, что он существует. Что это не артефакт, касающийся именно вашего смартфона. И у вас это не предложение, по существу дела, а описание бага в работе браузера (или прошивки, или взаимодействия браузера с ней).
Попробуйте поискать на форуме, особенно в англ. разделе, жалобы, аналогичные вашей.
Если не найдёте, то создайте тему там же, на англ. языке, конечно, с пошаговым описанием, как воспроизвести этот баг, и техн. характеристиками вашего смарта.
Но перед тем, как делать всё это, нужно проверить, будет ли воспроизводиться у вас баг на snap-версии Вивальди - для начала без синхронизации с настройками браузера по умолчанию.
Будет ли он после перезагрузки смарта.
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