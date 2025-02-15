После перемещения папки с вивальди в другое место перестали открываться ссылки на сайты из других приложений.

Приложения - телега, битрикс24

Ссылки - абсолютно все, любые.

В приложениях по умолчанию стоит вивальди.

Помимо прочего - в панели уведомлений лого вивальди пропал - вместо него иконка неопознанной программы.

Удалить, чтобы переустановить, вивальди не выходит - удалила его в "Программы и компоненты" - "Удаление и изменение программы", но сам браузер и папка остались на месте. Перенос папки в корзину тоже ничего не дал - браузер все равно открывается по ярлыку в панели уведомлений, а удалить из корзины не позволяет, пишет, будто вивальди открыт, хотя в диспетчере задач его нет.

Помогите, пожалуйста, либо с ссылками и лого, либо с удалением браузера.