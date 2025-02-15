Экспресс панель сама прокручивается при нажатии ЛКМ
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Обновился Приколы нашего вивальди https://youtu.be/yUYQi5OB0rs
VB-114199
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@KOT040188 said in Экспресс панель сама прокручивается при нажатии ЛКМ:
Обновился Приколы нашего вивальди https://youtu.be/yUYQi5OB0rs
VB-114199
Закрыт, не воспроизводится.
На чистом профиле без расширений проверяли?
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@Shpankov ролик доступен, возможно у вас надо включить впн. Зачем мне чистый профиль? Мне старый нужен. Ну допустим на чистом этого нет и что? Что мне это даст? И кстати, как я могу это поверить, если на чистом профиле нет закладок? Создавать их вручную нет желания.
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@KOT040188 said in Экспресс панель сама прокручивается при нажатии ЛКМ:
@Shpankov ролик доступен, возможно у вас надо включить впн. Зачем мне чистый профиль? Мне старый нужен. Ну допустим на чистом этого нет и что? Что мне это даст? И кстати, как я могу это поверить, если на чистом профиле нет закладок? Создавать их вручную нет желания.
Навряд ли дело в закладках. Скорее - настройки или расширения.
Я у себя не могу воспроизвести подобное поведение.
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@Shpankov said in Экспресс панель сама прокручивается при нажатии ЛКМ:
Навряд ли дело в закладках. Скорее - настройки или расширения.
Проверить я всё равно не смогу
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@Shpankov said in Экспресс панель сама прокручивается при нажатии ЛКМ:
или расширения.
Вы знаете хоть одно расширение в магазине гугла, которое работает с экспресс панелью в вивальди? Я не знаю.
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Насколько я знаю, работа расширений на служебных страницах браузера вообще запрещена.
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Кстати, прокрутка скачет при нажатии на вкладки экспресс панели, на кнопке возврата в родительскую папку, и даже на вкладках вивальди. В общем, везде.
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Ну вот же!!!!!!!!!!!!!!! Пришло обновление и всё прошло!!!!!!!!!!!!!!!
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Лишь бы списать всё на расширения и ничего не делать.
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sedative29rus
@KOT040188 Фикс вышел 12 февраля. Вы три дня спустя жалуетесь на проблему, которой уже нет. Очевидно, что повторить никто не может.
Ну типа независимо от софта первое что надо сделать прежде чем жаловаться, это убедиться, что используется последняя версия, азбука.