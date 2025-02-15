@Shpankov ролик доступен, возможно у вас надо включить впн. Зачем мне чистый профиль? Мне старый нужен. Ну допустим на чистом этого нет и что? Что мне это даст? И кстати, как я могу это поверить, если на чистом профиле нет закладок? Создавать их вручную нет желания.