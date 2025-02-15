@Shpankov said in История тем:

@gozhiy Это уже реализовано. Когда хотите создать свою тему, вы нажимаете кнопку "Создать" и создаёте свою тему из уже существующей. Сохраняется её копия. Затем, если хотите внести изменения, снова нажимаете кнопку "Создать", находясь в уже изменённой теме, и создаёте уже её копию. Таким образом у вас будет весь набор промежуточных тем.

Вы ответили на свой вопрос, а не на мой. Я привел пример, когда решил попробовать новую тему, а она мне не зашла. Как вернуться на старую?

Может, это где-то и реализовано. Но, я этого не нашел.

UPD: под "новой" имеется в виду не старая, которую я хочу изменить в редакторе, а одна из предлагаемых в типовых темах.