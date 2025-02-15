История тем
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Думаю, каждый хоть однажды потратил время, для того чтобы настроить внешний вид Вивальди по своему вкусу. Выбор темы, цвета, фон, скругление, пиктограммы кнопок. Но проходит какое-то время и хочется что-то изменить или попробовать новую тему. На картинках предлагаемых не все видно, нужно загрузить и попробовать. Но, если не понравится и есть желание откатиться к прежней? Или той, которая была еще раньше? В списке тем ее уже может не быть, да и собственные правки потеряются.
Хотелось бы иметь такую возможность. Типа, как в винде - выбрал для себя картинку для рабочего стола а она остается в списке наряду с предустановлеными.
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@gozhiy Это уже реализовано.
Когда хотите создать свою тему, вы нажимаете кнопку "Создать" и создаёте свою тему из уже существующей. Сохраняется её копия. Затем, если хотите внести изменения, снова нажимаете кнопку "Создать", находясь в уже изменённой теме, и создаёте уже её копию. Таким образом у вас будет весь набор промежуточных тем.
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@Shpankov said in История тем:
@gozhiy Это уже реализовано.
Когда хотите создать свою тему, вы нажимаете кнопку "Создать" и создаёте свою тему из уже существующей. Сохраняется её копия. Затем, если хотите внести изменения, снова нажимаете кнопку "Создать", находясь в уже изменённой теме, и создаёте уже её копию. Таким образом у вас будет весь набор промежуточных тем.
Вы ответили на свой вопрос, а не на мой. Я привел пример, когда решил попробовать новую тему, а она мне не зашла. Как вернуться на старую?
Может, это где-то и реализовано. Но, я этого не нашел.
UPD: под "новой" имеется в виду не старая, которую я хочу изменить в редакторе, а одна из предлагаемых в типовых темах.
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@gozhiy said in История тем:
Вы ответили на свой вопрос, а не на мой. Я привел пример, когда решил попробовать новую тему, а она мне не зашла. Как вернуться на старую?
Может, это где-то и реализовано. Но, я этого не нашел.
UPD: под "новой" имеется в виду не старая, которую я хочу изменить в редакторе, а одна из предлагаемых в типовых темах.
И это реализовано, с самого первого дня тем.
Когда вы загружаете и устанавливаете новую тему, она добавляется в список тем. Когда вы устанавливаете другую тему - она тоже устанавливается в список тем, не затирая старую. Вы в любой момент можете переключиться на предыдущую тему.
Если имеются в виду штатные темы - вы просто между ними переключаетесь свободно.
Напишите по шагам, какие действия вы выполняете и какой результат вы хотите получить.
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@Shpankov said in История тем:
Напишите по шагам, какие действия вы выполняете и какой результат вы хотите получить.
- Захожу в настройки/Темы и выбираю одну из стандартных
- кликаю на "редактор" именяю параметры
- Что не нравится:
параметры меняются сразу , без запроса на сохранения и возможности отката. Под откатом я имею в виду не "сброс до стандартной" а откат к предыдущему сохранению.
Для измененной темы (а она ведь уже не стандартная) название изменить нельзя.
- выбираю новую тему. Редактирую. Выбираю другую - из стандартных - ту, что была до этого.
- Что не нравится:
Она уже не стандартная, а с моими правками. Чтобы она стала стандартной, нужно выполнить сброс. Но, тогда пропадут правки.
Итого:
Чего хотелось бы, а нет -
- При редактировании должно быть предусмотрено
- Запрос на сохранение
- Отказ от сохранения
- новое название отредактированной темы (чтобы не путать с исходной)
- сортировка тем: последние используемые/редактируемые - в топе. Или по имени.
- возможность представления тем в виде списка с времением выбора/редактирования
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@gozhiy said in История тем:
Захожу в настройки/Темы и выбираю одну из стандартных
кликаю на "редактор" именяю параметры
Что не нравится:
параметры меняются сразу , без запроса на сохранения и возможности отката. Под откатом я имею в виду не "сброс до стандартной" а откат к предыдущему сохранению.
Для измененной темы (а она ведь уже не стандартная) название изменить нельзя.
выбираю новую тему. Редактирую. Выбираю другую - из стандартных - ту, что была до этого.
Что не нравится:
Она уже не стандартная, а с моими правками. Чтобы она стала стандартной, нужно выполнить сброс. Но, тогда пропадут правки.
Итого:
Чего хотелось бы, а нет -
При редактировании должно быть предусмотрено
Запрос на сохранение
Отказ от сохранения
новое название отредактированной темы (чтобы не путать с исходной)
сортировка тем: последние используемые/редактируемые - в топе. Или по имени.
возможность представления тем в виде списка с времением выбора/редактирования
Кажется, я понял вашу ошибку. Вы редактируете прямо активную тему. А это не совсем правильно, если вы хотите иметь возможность вернуться. Вот правильный алгоритм.
- Включаете тему, в которой хотите сделать изменения.
- Не редактируете конкретно эту тему, а нажимаете кнопку "Новая тема".
- Создаётся копия текущей темы, в которой вы можете вносить любые изменения, не затрагивая оригинальный вариант.
- Присваиваете новой теме новое имя.
Вот так это работает. Первое правило моддера: всегда работать с копиями файлов, а не с оригиналами.
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@Shpankov said in История тем:
@gozhiy said in История тем:
Захожу в настройки/Темы и выбираю одну из стандартных
кликаю на "редактор" именяю параметры
Что не нравится:
параметры меняются сразу , без запроса на сохранения и возможности отката. Под откатом я имею в виду не "сброс до стандартной" а откат к предыдущему сохранению.
Для измененной темы (а она ведь уже не стандартная) название изменить нельзя.
выбираю новую тему. Редактирую. Выбираю другую - из стандартных - ту, что была до этого.
Что не нравится:
Она уже не стандартная, а с моими правками. Чтобы она стала стандартной, нужно выполнить сброс. Но, тогда пропадут правки.
Итого:
Чего хотелось бы, а нет -
При редактировании должно быть предусмотрено
Запрос на сохранение
Отказ от сохранения
новое название отредактированной темы (чтобы не путать с исходной)
сортировка тем: последние используемые/редактируемые - в топе. Или по имени.
возможность представления тем в виде списка с времением выбора/редактирования
Кажется, я понял вашу ошибку. Вы редактируете прямо активную тему. А это не совсем правильно,
Это не моя ошибка. И это не ошибка совсем. Я действую по интуитивно-понятному алгоритму. Раз тема "новая" она должна начинаться с некого "стандартного" состояния (blank). Одинакового для всех, из какой бы темы не нажимали "новая." То, что сейчас называется "новая" - на самом деле "Создать копию текущей".
И, кстати, нет смысла в редактировании стандартной темы (да и тем с сайта), если "правильно" - редактировать копию. Я бы это запретил. Т.е. в стандартной теме кнопка "редактировать" была бы "Создать копию и редактировать". А уже в копии - просто "редактировать".
Вот так это работает. Первое правило моддера: всегда работать с копиями файлов, а не с оригиналами.
Первое правило разработчика:
если дать пользователю возможность выполнить непредусмотренные действия - он обязательно это сделает.