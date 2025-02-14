проверка скачиваемых архивов с паролем (checking downloaded archives with a password)
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- при скачивание запароленного архива Вивалди "говорить вы его точно хотите скачать" (С окном хрома),
2,При скачивании файла 12,6 КБ (12 994 байт) . Torrent File (.torrent) 2 минуты проверки ,Чего? 2 минуты браузер что то делал!
- при скачивание запароленного архива Вивалди "говорить вы его точно хотите скачать" (С окном хрома),
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@Kerer said in проверка скачиваемых архивов с паролем (checking downloaded archives with a password):
2 минуты браузер что то делал!
Антивирус мог проверять файл, а потом дать добро браузеру на сохранение файла.