Работа фоновых вкладок Vivaldi как основных
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rakamakafon
Добрый день.
Есть сайт на котором vivaldi жутко лагает(3-20 сек) при загрузке на определенных страницах.
Если открывать сразу активную вкладку, то лаг есть, но он минимален, если открыть в несколько страниц в фоне и ждать, то некоторые страницы могут даже не загрузится до конца и зависнуть.
Если переключится с загруженной активной страницы на другую вкладку и зайти обратно через минуту другую, то страница или замирает на 2-5 сек или заново обновляет данные(как будто я её перезагрузил)
Вопрос: Как-то можно настроить вивальди(может через флаги) чтобы он фоновые вкладки не подтормаживал(считал их активными) или не сообщал сайту(скриптам на странице) что эта вкладка в фоне, а эта активная ?
Пробовал на чистом профиле, работоспособность чуть лучше, но все проблемы те же)
Браузер:
Vivaldi 7.1.3570.42 (Stable channel) (64 бита)
Версия b8b9e38c227ffcbddc2b1eaa4cafae187b90d9b6
ОС Windows 11 Version 24H2 (Build 26100.2894)
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