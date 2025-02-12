@kurai в наше время это уже устоявшееся явление и без иконок. Сложно представить GUI любой программы.





тут не надо ходить далеко.

Настройки выглядят куда выразительнее чем остальные пункты как будто чего не хватает.

вот хром.



в лисе только так.



Но там и нет особо функционала. Скажем честно.

В опере скудно. Так же как и тут. В этом плане.

Хороший пример это хром.



Вот тут это есть но меню дутое и монструозное.