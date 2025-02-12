Добавить в выпадающие списки возможность добавить иконку
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К примеру вот такие https://tabler.io/icons
Иконки полностью бесплатные и Open source
Будет куда информативнее.
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@ZeoNish Если честно, то такая возможность есть и сейчас:
Правда, делать это приходится через одно место:
https://forum.vivaldi.net/topic/90222/настройка-шрифтов-меню/5
Ну это для вивальди привычное дело.
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@gozhiy это костыль... Причем добавляется он в текст. Что такое себе. Хотелось бы решение адекватное.
тем более оно уже есть. Надо только конструктор дописать по выбору иконки.
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@ZeoNish said in Добавить в выпадающие списки возможность добавить иконку:
@gozhiy это костыль...
Ну, я примерно так и написал.
тем более оно уже есть. Надо только конструктор дописать по выбору иконки.
Если уже двигаться в этом направлении, то не мешало бы делать пиктограммы для ВСЕХ имеющих частое использование пунктов - "по умолчанию", как часть темы. А конструктор - как часть редактора тем.
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@gozhiy said in Добавить в выпадающие списки возможность добавить иконку:
Если уже двигаться в этом направлении, то не мешало бы делать пиктограммы для ВСЕХ имеющих частое использование пунктов - "по умолчанию", как часть темы.
Представляете, какая каша в меню будет?
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@kurai said in Добавить в выпадающие списки возможность добавить иконку:
@gozhiy said in Добавить в выпадающие списки возможность добавить иконку:
Если уже двигаться в этом направлении, то не мешало бы делать пиктограммы для ВСЕХ имеющих частое использование пунктов - "по умолчанию", как часть темы.
Представляете, какая каша в меню будет?
И где вы здесь видите кашу?
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@kurai а однотипный текст списком выглядит понятнее? Я то представляю что в меню не просто так используют иконки. Их начала использовать в дизайне не для красоты, а для визуального построения маршрутов. Если вы пользовались UI с иконками, а потом их вам просто скрыть то скорость вашей работы упадет. Так как вам придется читать, а не воспринимать примитивные образы к которым вы привыкли. Именно по этому когда вы видите сердечко то вы сразу думает что это лайк, а не любовь.
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@kurai в наше время это уже устоявшееся явление и без иконок. Сложно представить GUI любой программы.
тут не надо ходить далеко.
Настройки выглядят куда выразительнее чем остальные пункты как будто чего не хватает.
вот хром.
в лисе только так.
Но там и нет особо функционала. Скажем честно.
В опере скудно. Так же как и тут. В этом плане.
Хороший пример это хром.
Вот тут это есть но меню дутое и монструозное.
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@kurai Такой функционал будет удобен в меню вкладки
Что бы удобно работать и открывать и закрывать вкладки к примеру, а то приходится читать внимательно. Что бы не промазать...
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@ZeoNish said in Добавить в выпадающие списки возможность добавить иконку:
@kurai Такой функционал будет удобен в меню вкладки
Что бы удобно работать и открывать и закрывать вкладки к примеру, а то приходится читать внимательно. Что бы не промазать...
Я как-то предлагал вот такой вариант
Может это кому-то будет удобнее пиктограмм. У людей по разному устроено распознавание зрительной информации. Мне, например, иконки хуже сортировать, чем цвета.
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@gozhiy Ни кто не мешает в редактор добавить иконки и цвет. Код не сильно усложнится от этого.
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@ZeoNish ну как я и говорил. Не так уж это и сложно.
Имея доступ к коду можно это реализовать за пару часов...
Тем более весь функционал имеется.
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На счет цвета это уже сложнее. Такого функционала нет. Как минимум пока. Часть контекстных меню основных реализованы средствами самого движка хромиум и там особо нет функций по модернизации. Иконку можно добавить и отступы.
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А вот и автоматический генератор
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Чуть поправил баги. Имеем рабочий генератор-патчер для добавления иконок в меню браузера.
Пока правда ручной. Но я думаю ща придумаем какой нить GUI для удобства.
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А че даже не плохо получается ... Генератор все добавляет из файлов подстраиваясь под структуру самого браузера. Иконки тестовые. Но выглядит уже куда лучше.
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Такие пункты являются системными и заменять из не рекомендуется
ps. Хотя и можно. Будет видно в будущем. Пока не будет такой возможности.