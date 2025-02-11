Прыжки на экспресс-панели
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Хочу нажать на иконку на экспресс-панели. Подвожу курсор к верхней иконке, нажимаю и тут же окно браузера автоматически прыгает вниз, соответственно, верхние иконки резко уходят вверх, становятся недоступны и полноразмерное окно не открывается.
Раньше такого не было.
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maximvasiljev
@dpurpur
а можно плз чуть больше подробностей?
В идеале записать видео короткое + какая версия браузера / какая ОС?
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oreocookie
@maximvasiljev У меня та же проблема, 7.1.3570.48 (Stable channel) (64 бита) Windows 11 24h2. В Экспресс-панели, в любой категории, папке, при нажатии на любую верхнюю вкладку (первый ряд на плитке. Даже когда панель состояния выводит ссылку), вместо перехода как будто резко полосу прокрутки дёрнули. Нижние открываются, верхние открываются только при нажатии кнопки "обновить". Появилось после последнего мелкого обновления.
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maximvasiljev
Стоит оформить баг-репорт.
// И наверное модераторы потом перенесут эту тему в подраздел Windows, тк я не наблюдаю такого поведения в macOS 14 с версий 7.1.3570.48 (Stable channel) (arm64)
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@oreocookie аналогично, та же версия Vivaldi, Win 10 22h2, проявляется один раз при нахождении на ЭП, при смене вкладки и обратно снова скачет
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Я думал зайду, а тут уже во всю костерят Вивалди за последнее обновление...
Вообщем, после апдейта до 7.1.3570.48 (Stable channel) (64 бита) на win11 с экспресс панелью БЕДА
при клике по сохраненному url или папке с сайтами резкий скрол в низ страницы без открытия нужного сайта. И правой кнопкой мыши тоже самое.
На двух компах у меня win11. Один комп на win10 - все одинаково.
Прошу пофиксить!
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SShpankov moved this topic from Общий форум
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@hibinyru said in Прыжки на экспресс-панели:
Я думал зайду, а тут уже во всю костерят Вивалди за последнее обновление...
Вообщем, после апдейта до 7.1.3570.48 (Stable channel) (64 бита) на win11 с экспресс панелью БЕДА
при клике по сохраненному url или папке с сайтами резкий скрол в низ страницы без открытия нужного сайта. И правой кнопкой мыши тоже самое.
На двух компах у меня win11. Один комп на win10 - все одинаково.
Прошу пофиксить!
В настройках Экспресс-панели сделайте ячейки поменьше. Так, чтобы не было скроллбара. В англоязычной ветке тоже пишут об этой проблеме.
@maximvasiljev said in Прыжки на экспресс-панели:
Стоит оформить баг-репорт.
// И наверное модераторы потом перенесут эту тему в подраздел Windows, тк я не наблюдаю такого поведения в macOS 14 с версий 7.1.3570.48 (Stable channel) (arm64)
Где-то я видел сообщение о том, что ошибка воспроизводится и на ПК и на маке. Только не могу найти ссылку.
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@hibinyru хотел сказать, как пофиксил, но уже обнова прилетела)
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@juser8006 said in Прыжки на экспресс-панели:
@hibinyru хотел сказать, как пофиксил, но уже обнова прилетела)
Да, уже пофиксили.