Я думал зайду, а тут уже во всю костерят Вивалди за последнее обновление...

Вообщем, после апдейта до 7.1.3570.48 (Stable channel) (64 бита) на win11 с экспресс панелью БЕДА

при клике по сохраненному url или папке с сайтами резкий скрол в низ страницы без открытия нужного сайта. И правой кнопкой мыши тоже самое.

На двух компах у меня win11. Один комп на win10 - все одинаково.

Прошу пофиксить!