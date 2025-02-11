Вот пример того когда нужна привязка окна к пространству
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Имеем несколько вкладок в окне и в пространстве Работа
Переносим вкладку в новое окно
Она получается уже в пространстве экспрес панели и ни как не привязано к пространству.
Если перетаскивать вкладки по одной то все нормально
Мало того что нет привязки рабочего окна к пространству (Надеюсь что это реализуют)
ну а вот что произойдет когда перенести больше одной вкладки (Это понятное дело баг)
В левом окне изменилось пространство и я теперь в первом
Лично я считаю что было бы логично когда у вас в рамках одного пространства есть не только вкладки в одном окне. Но и другие окна с другими вкладками в рамках одного рабочего пространства. Оно ведь как раз для этого и создавалось.
Этого нет даже в Opera !! Они не доперли пока до этого...
При перетаскивании создается новое окно вне пространства
Но у них можно переключить
Но связи нет. Это просто отдельное окно которое не сохраняется что ограничивает работу.
Но при перетаскивании вкладок проблем тут нет.
ps. Просто не понимаю у кого в 2025 году может быть для работы один монитор... Сегодня без 2-х даже не стоит садиться работать... Тот кто вкусил прелесть работы на паре мониторов ни когда не захочет обратно.
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maximvasiljev
Два и более мониторов это же не мейнстрим
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@maximvasiljev видимо я где то выше... у меня 3...