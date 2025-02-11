Имеем несколько вкладок в окне и в пространстве Работа



Переносим вкладку в новое окно



Она получается уже в пространстве экспрес панели и ни как не привязано к пространству.

Если перетаскивать вкладки по одной то все нормально



Мало того что нет привязки рабочего окна к пространству (Надеюсь что это реализуют)

ну а вот что произойдет когда перенести больше одной вкладки (Это понятное дело баг)



В левом окне изменилось пространство и я теперь в первом



Лично я считаю что было бы логично когда у вас в рамках одного пространства есть не только вкладки в одном окне. Но и другие окна с другими вкладками в рамках одного рабочего пространства. Оно ведь как раз для этого и создавалось.

Этого нет даже в Opera !! Они не доперли пока до этого...

При перетаскивании создается новое окно вне пространства



Но у них можно переключить



Но связи нет. Это просто отдельное окно которое не сохраняется что ограничивает работу.

Но при перетаскивании вкладок проблем тут нет.



ps. Просто не понимаю у кого в 2025 году может быть для работы один монитор... Сегодня без 2-х даже не стоит садиться работать... Тот кто вкусил прелесть работы на паре мониторов ни когда не захочет обратно.