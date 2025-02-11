Как заблокировать бразуер на андроиде?
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Как можно заблокировать браузер на андроиде с ПК? Потеряю я вот смартфон, а там все пароли, еще и синхронизация. Надо как то либо заблочить бразуер либо сделать кнопку уничтожения всех данных вивальди на смартфоне.
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This post is deleted!
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@skapunker said in Как заблокировать бразуер на андроиде?:
Как можно заблокировать браузер на андроиде с ПК?
Думаю, только сторонним приложением или блокировкой пин-кодом/биометрией всего самого устройства.
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В этом есть смысл. На сайте с профилем реализовать активные сессии.
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Вот пример