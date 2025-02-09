Очень часто..
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Здравствуйте.
На андроид очень часто вылетает из учётной записи и просит ввести пароль. То есть синхронизация какая то одноразовая. По работал через телефон, на следующий заход опять вводи пароль..
Когда это устраните, ведь не удобно же ..
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@NIKOLAY1 said in Очень часто..:
Здравствуйте.
На андроид очень часто вылетает из учётной записи и просит ввести пароль. То есть синхронизация какая то одноразовая. По работал через телефон, на следующий заход опять вводи пароль..
Когда это устраните, ведь не удобно же ..
Пробовали переустановить браузер? А также сбрасывать данные на сервере из десктопного браузера (перед этим нужно отключить синхронизацию на мобильном).
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Решил сделать вашу рекомендацию и столкнулся с проблемой в синхронизации!! теперь что делать ? 2025-02-16_20-50-13.png
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@NIKOLAY1 said in Очень часто..:
Решил сделать вашу рекомендацию и столкнулся с проблемой в синхронизации!! теперь что делать ? 2025-02-16_20-50-13.png
Какая версия браузера?
Как вы делали сброс данных на сервере.