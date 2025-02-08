原文：地址栏工作 - Vivaldi浏览器快照3597.3

在当今的快照中，如何计算自动完成和下拉建议的方法继续得到改善。以前的快照中，您报告的更多问题受到了敬意。

作者：鲁阿里·厄德高

2025年2月7日

地址栏反馈

长期快照的用户可能已经注意到变更日志中的地址栏经常提及。地址栏是一个至关重要而棘手的功能，尤其是对于Vivaldi，我们已经拥有单独的桌面和移动版本。我们正在努力实施统一的实施，以提高绩效，尽管这可能会导致新的问题或回归。

如果您遇到问题，我们理解禁用它的冲动，但请记住快照是收集反馈以改善稳定版本的。请提供详细的反馈，因为诸如“它不起作用”之类的模糊报告并不能帮助我们修复它。继续测试未来的快照并分享您的想法，因此我们可以在假设一切正常之前解决问题。

已知问题

[地址栏]在某些情况下，切换到TAB会失败，例如使用鼠标

[地址栏]搜索时有时会闪烁

变更日志

[地址栏]搜索时显示为空的下拉（VB-113766）

[地址栏]内部页面的重新实施建议（VB-111974）

[地址栏]删除URL字段中的项目，我留下一个我无法删除的字符（VB-113508）

[地址栏] 快速拨号中的搜索字段不允许您通过单击更改（VB-113671）

[地址栏]开关选项卡被用历史API重写其URL的选项卡混淆：部分修复[仅键盘]（VB-113589）

[地址栏] [设置]搜索字段搜索建议设置不起作用（VB-113754）

[书签]添加格鲁吉亚的本地默认书签（VB-111960）

[书签] [地址栏]从书签栏文件夹中开放，将重点放在地址字段中（VB-113337）

[日历]编辑器中的空字段显示“未定义”（VB-113758）

[日历]修复“删除，事件”错误（VB-105867）

[日历]事件的内联编辑显示双卷轴（VB-113698）

[日历]当应有的重复事件（VB-112098）未显示

[日历] CTAG解析器错误（VB-113819）

[日历] [面板]底部缺少小日历（VB-113697）

[Chromium]更新至132.0.6834.196

[崩溃] [linux]开始时，在ARM64上为某些用户：跟进（VB-113321）

[仪表盘] [天气] [本地化]显示局部城市名称（VB-113496）

[邮件]跳上列表更新（VB-113632）

如果帐户设置为下载旧消息，则不会更新预览（VB-113514）

[邮件] [日历]从电子邮件创建日历事件（VB-105780）

[邮件] [日历]右键单击邮件应提供日历事件，而无需突出显示文本（VB-113845）

[面板] [下载]空载面板有一个小卷轴（VB-113815）

[快速命令]“转到地址”在过滤历史记录时消失（VB-113239）

[快速命令] [工作区]添加工作区以搜索（VB-109906）

[设置]相机和麦克风设置仅在块/询问上工作，无法选择允许（VB-113284）

[设置]搜索中缺少的结果（VB-113755）

[用户代理] [sec-ch-ua] vivaldi报告为bing.com的“边缘”：这是历史上完成的，因为MS从Copilot封锁了非边缘

（VB-113889）

（机翻，人肉校订）