原文：隐藏底部导航栏 - Vivaldi Android浏览器快照3593.10

作者：简

2025年2月5日

新功能

添加设置以隐藏导航栏 - 当您在顶部的标签和地址栏时，您可以通过隐藏“设置”>“外观和主题”中的底部导航栏来获得一些额外的屏幕空间。

更改日志

[新增]添加一个设置以隐藏导航栏（VAB-1485）

[地址栏]删除地址栏建议对话框中的两种颜色（VAB-10660）

[地址栏]恶意网站应在Omnibox中显示红色/橙色警告（VAB-10658）

[回归]保存的密码在重新启动后消失（VAB-10743）

[回归]保存的密码在登录同步后已消失（VAB-10635）

[搜索]搜索引擎更改对话框（VAB-10620）

[开始页面对话框]更新背景（VAB-10693）

[同步​​]添加其他登录失败方案（VAB-10727）

[同步​​]在错误状态（VAB-10517）中显示vivaldistatus.com消息

[同步​​]同步登录错误提示提示（VAB-10670）

[标签页] 通过返回手势关闭的标签页未添加到最近关闭（VAB-10691）

升级为132.0.6834.168

（机翻，人肉校订）