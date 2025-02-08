桌面快照版 3592.3
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Aaron Translator
原文：更好，更快的结果在地址字段中 - Vivaldi浏览器快照3592.3
作者：鲁阿里·厄德高
2025年1月31日
已知问题
- [地址栏]在某些情况下，切换到标签页会失败
- [地址栏]搜索时有时会闪烁
变更日志
- [新增] [地址栏]重构自动完成和建议下拉列表
- [新增] [仪表盘]添加汇率小部件（VB-112704）
- [新增] [邮件]账户显示顺序：您不能拖放，但您可以更改设置中的订单（VB-89884）
- [广告归因]有时会失败（VB-113332）
- [地址栏]内部URL被转发到“ Vivaldi:”，而不是“ Vivaldi://”（VB-110609）
- [地址栏]不应为空白地址栏（VB-113416）
- [书签]昵称更新问题（VB-113064）
- [日历]无法添加事件参与者（VB-113592）
- [日历]对话框中的空错误消息框（VB-112995）
- [日历]添加参与者时错误消息（VB-113231）
- [日历]解析错误（VB-112757）
- [日历]一天后显示全天活动的当天提醒（VB-1110407）
- [Chromium]更新至132.0.6834.168
- [命令]“禁用键盘快捷键”应该是切换的，而不是禁用（VB-67250）
- [崩溃] [仪表盘]带有其他窗口（VB-113261）
- [崩溃]偶尔在右键单击图像上>“复制图像”（VB-112504）
- [崩溃]显示两个带有相同TAB_ID的WebView（VB-113067）
- [崩溃] [linux]在ARM64上为某些用户开始（VB-113321）
- [仪表盘]书签上的“选择文件夹”小部件不起作用（VB-113206）
- [仪表盘]将天气小部件添加为默认值之一（VB-113222）
- [仪表盘]日常角色编码问题（VB-112895）
- [仪表盘] [天气] [L10N]在搜索城市时发送UI语言（VB-113472）
- [下载]意外双击保护延迟应更长（VB-113236）
- [扩展]点击和MV3权限处理：不完整/正在进行中的工作（VB-7.253）
- [Favicons]分数缩放分辨率模糊的图标（VB-107829）
- [订阅]导出忽略文件夹（VB-109739）
- [订阅]支持订阅导入OPML文件夹结构（VB-109918）
- [linux] [搜索提示]破裂的起点图标（VB-113136）
- [macOS]在Google表格上滚动触发历史滑动（VB-113010）
- [邮件]编写身体搜索数据库时的搜索db错误（VB-113071）
- [邮件]标签/标志对话框不支持使用键盘切换（VB-113031）
- [邮件]切换列表格式时未正确渲染邮件（VB-113574）
- [邮件] EML导入后没有log，说我应该检查日志以获取信息（VB-112976）
- [邮件]标签在上下文菜单中的位置与邮件设置中标签位置不同（VB-112927）不同
- [邮件]过滤后立即保存过滤器使无效过滤器（VB-113347）
- [邮件]带有预览的零宽度非邮轮字符（VB-112965）
- [邮件] [注释]重命名不起作用（VB-113205）
- [菜单] [标签页]链接使用上下文菜单选项打开
- [面板]删除网页面板时仍然存在页面（VB-113048）
- [面板]使用分隔线到组面板（VB-108144）
- [权限]更改按钮打开全局许可，而不是特定于网站的权限（VB-112789）
- [搜索提示]防止其显示得太多（VB-113208）
- [搜索提示]如果未完成第一个入门步骤（VB-113196），该提示将不会显示
- [搜索提示] [主题]加上符号不适合主题（黑色在黑色模式下为黑色）（VB-113030）
- [设置] [查找]使“用相同的热键打开/关闭页面'查找”……设置（VB-112998）
- [快速拨号]直到我们有数据之前，请勿显示频繁的站点（VB-113122）
- [快速拨号]添加的DM快速拨号的图标在冷启动后消失（VB-113495）
- [快速拨号]在非英语环境中的SD对话框中没有图标（VB-113241）
- [标签页]将主动标签页最小宽度设置为60（VB-112847）
- [标签页] [设置]“当前标签栈中的打开标签页”被忽略了“始终在新标签中搜索”（VB-79010）
- [标签页] [设置]“当前标签栈中的打开标签页”选项从内部URL不起作用（VB-82499）
- [标签页] [堆叠] Alt/Shift+Enter在标签栈外打开（VB-106265）
- [标签页] [堆叠]查看标签页的源在堆栈外创建源标签页（VB-105284）
- [界面]某些提示，警报，确认弹出窗口可以显示而不显示域名（VB-112989）
- [窗口管理]启动对话框在多个窗口中持续存在（VB-113097）
（机翻，人肉校订）