Добрый день!

Вопрос по поводу синхронизации и последующий экспорт на другом компьютере.

Синхронизировалось всё отлично на сервере, но когда я решил открыть "сессию" на другом компьютере, случилось страшное, все вкладки залпом открылись со всех пространств. Как-то можно их открыть также, как и на другом компьютере в браузере (в гибернации и каждая вкладка в своём пространстве)?

П.С. Про перенос папок в курсе, там много мусора, браузер очень старый, хочу через синк переместить только самое нужное!