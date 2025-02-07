Перевод справки - нужна помощь
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
Всем привет!
Все вы знаете про файлы справки браузера Vivaldi, которые доступны по стандартной клавише F1 или через меню браузера. Многие статьи переведены на русский язык, но сегодня накопилось и много новых статей, а также некоторые уже переведённые статьи требуют коррекции - браузер развивается быстро, что-то меняется, что-то исчезает.
Приглашаю волонтёров, желающих помочь с переводом справки на русский язык. Если у вас есть желание и время для этой задачи - пишите в личку, чтобы получить дальнейшие инструкции.
Заранее спасибо за помощь!