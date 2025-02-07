Всем привет!

Все вы знаете про файлы справки браузера Vivaldi, которые доступны по стандартной клавише F1 или через меню браузера. Многие статьи переведены на русский язык, но сегодня накопилось и много новых статей, а также некоторые уже переведённые статьи требуют коррекции - браузер развивается быстро, что-то меняется, что-то исчезает.

Приглашаю волонтёров, желающих помочь с переводом справки на русский язык. Если у вас есть желание и время для этой задачи - пишите в личку, чтобы получить дальнейшие инструкции.

Заранее спасибо за помощь!