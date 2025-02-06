Имеем. Рабочее пространство "Работа" 30 вкладок в нем. Создаем еще одну вкладку но "выдираем" эту вкладку в отдельное окно (не у всех один монитор)

И вот что имеем.



В прочем ни эта вкладка ни это окно ни какого отношения не имеют к этому пространству, а хотелось бы... Я так понимаю что так сделать нельзя... Хотя я "вырвал" эту вкладку из пространства. Просто в отдельное окно.

Было бы не плохо иметь возможность не только вкладки в пространстве но у окна с вкладками. Так как не всегда удобно когда у тебя всего одно окно.

Пример есть 3 монитора один это 2 консоли. Ну и левый новый проект, правый старый проект.

Вот этого реально не хватает. При смене пространства что бы скрывалось второе окно, а при его выборе появлялось вновь.

Какой нить вариант. "Создать окно внутри пространства" если так подумать то это как раз и должно быть по умолчанию, а вот создание отдельного прям окна должно быть через Ctrl например.