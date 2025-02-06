Вопрос к знатокам
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Имеем. Рабочее пространство "Работа" 30 вкладок в нем. Создаем еще одну вкладку но "выдираем" эту вкладку в отдельное окно (не у всех один монитор)
И вот что имеем.
В прочем ни эта вкладка ни это окно ни какого отношения не имеют к этому пространству, а хотелось бы... Я так понимаю что так сделать нельзя... Хотя я "вырвал" эту вкладку из пространства. Просто в отдельное окно.
Было бы не плохо иметь возможность не только вкладки в пространстве но у окна с вкладками. Так как не всегда удобно когда у тебя всего одно окно.
Пример есть 3 монитора один это 2 консоли. Ну и левый новый проект, правый старый проект.
Вот этого реально не хватает. При смене пространства что бы скрывалось второе окно, а при его выборе появлялось вновь.
Какой нить вариант. "Создать окно внутри пространства" если так подумать то это как раз и должно быть по умолчанию, а вот создание отдельного прям окна должно быть через Ctrl например.
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@ZeoNish Пространства - это фактически окна приложения. Создавать подокна в окнах невозможно, только создать отдельное окно. Т.е. пространства - это не тот масштаб, который вам нужен.
Для более крупного масштаба можно использовать не пространства, а профили разные - вот там можно создавать сколько угодно окон и все они будут принадлежать к одному профилю. Переключаться между профилями так же легко, как и между пространствами.
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@Shpankov Это вариант. Но хотелось бы конечно создавать окна в рамках одного пространства. Порой это просто удобнее.