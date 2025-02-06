Пропали пароли.
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На телефоне не была включена синхронизация, очистка не проводилась.
Начали пропадать пароли в браузере Vivaldi
Телефон Samsung Galaxy s24
Пароль сохраняешь, в браузер перезаходишь и он сноаа пропадает
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Shpankov Supporters Vivaldi Team
@Pharro said in Пропали пароли.:
На телефоне не была включена синхронизация, очистка не проводилась.
Начали пропадать пароли в браузере Vivaldi
Телефон Samsung Galaxy s24
Пароль сохраняешь, в браузер перезаходишь и он сноаа пропадает
Этот баг должен быть исправлен в сегодняшнем обновлении.
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maximvasiljev
@Pharro
рекомендую всё же использовать отдельное приложение для хранения паролей – Bitwarden / Keepass
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@maximvasiljev пожалуй встроенным от скмсунг буду пользоваться